Górnicza spółka wygrała proces z ekologami. Poszło o koncesję

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Fundacji Frank Bold. Tym samym zakończył się wieloletni spór dotyczący koncesji Kopalni Turów.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Fundacji Frank Bold. Tym samym zakończył się wieloletni spór dotyczący koncesji Kopalni Turów.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił 18 czerwca 2026 r. skargę kasacyjną Fundacji Frank Bold dotyczącą wniosku o wznowienie postępowania w sprawie koncesji na wydobycie węgla dla Kopalni Turów do 2026 roku.

Minister Klimatu i Środowiska odmówił wszczęcia takiego postępowania, uznając, że nie ma do tego podstaw. Stanowisko to zostało następnie podtrzymane przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Fundacja zaskarżyła wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. NSA nie podzielił jednak jej argumentów i oddalił skargę kasacyjną. Decyzja sądu kończy spór sądowy dotyczący koncesji Kopalni Turów.

Wyrok NSA potwierdza prawidłowość dotychczasowych rozstrzygnięć organów administracji i sądów w tej sprawie. Kopalnia Turów posiada koncesję na wydobycie węgla brunatnego obowiązującą do 2044 roku.