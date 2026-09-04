Górnicza spółka wspiera naukę. Ćwierć miliona na osiem projektów

Od pomysłu do laboratorium. Naukowcy rozpoczęli realizację projektów dofinansowanych przez LW Bogdanka w ramach Konkursu Grantowego „Środowisko i Nauka”

Od pomysłu do laboratorium. Naukowcy rozpoczęli realizację projektów dofinansowanych przez LW Bogdanka w ramach Konkursu Grantowego „Środowisko i Nauka”

Spośród 29 zgłoszeń wybrano 8 przedsięwzięć badawczych o łącznej wartości niemal 250 tys. zł. Dotyczą one najważniejszych wyzwań środowiskowych Lubelszczyzny – m.in. jakości wód i gleb, bioróżnorodności, rekultywacji terenów przekształconych oraz ograniczania emisji metanu.

Konkurs realizowany jest wspólnie z Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS.

Granty otrzymały zespoły reprezentujące:

Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Instytut Agrofizyki PAN

Katolicki Uniwersytet Lubelski

Inicjatywa została objęta honorowym patronatem resortu klimatu i środowiska.

W materiale programu „Nauka” TVP3 Lublin możena zobaczyć, jak w praktyce wygląda realizacja grantu, na przykładzie, jednej z Grantobiorczyń dr Agnieszki Kaliniak-Dziura z Uniwersytetu Przyrodniczego i jej projektu „Ocena jakości i bezpieczeństwa ryb pochodzących ze zbiorników antropogenicznych powstałych w wyniku działalności kopalni Bogdanka”. Kamera odwiedziła laboratoria, w których naukowcy badają m.in. jakość i bezpieczeństwo ryb pochodzących ze zbiorników powstałych w wyniku działalności kopalni oraz potencjał mikrobiologicznego utleniania metanu w glebach zawierających skałę płonną.