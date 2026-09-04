Górnictwo

Górnicza spółka wspiera naukę. Ćwierć miliona na osiem projektów

Od pomysłu do laboratorium. Naukowcy rozpoczęli realizację projektów dofinansowanych przez LW Bogdanka w ramach Konkursu Grantowego „Środowisko i Nauka” 

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

4 września 2026, 12:25
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB/LW Bogdanka

LW Bogdanka i granty dla naukowców

fot: FB/LW Bogdanka

Od pomysłu do laboratorium. Naukowcy rozpoczęli realizację projektów dofinansowanych przez LW Bogdanka w ramach Konkursu Grantowego „Środowisko i Nauka” 

Spośród 29 zgłoszeń wybrano 8 przedsięwzięć badawczych o łącznej wartości niemal 250 tys. zł. Dotyczą one najważniejszych wyzwań środowiskowych Lubelszczyzny – m.in. jakości wód i gleb, bioróżnorodności, rekultywacji terenów przekształconych oraz ograniczania emisji metanu.

Konkurs realizowany jest wspólnie z Centrum Badań Zmian Klimatu i Środowiska UMCS.

Granty otrzymały zespoły reprezentujące:

  •  Uniwersytet M. Curie Skłodowskiej w Lublinie
  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • Instytut Agrofizyki PAN
  • Katolicki Uniwersytet Lubelski

Inicjatywa została objęta honorowym patronatem resortu klimatu i środowiska.

 W materiale programu „Nauka” TVP3 Lublin możena zobaczyć, jak w praktyce wygląda realizacja grantu, na przykładzie, jednej z Grantobiorczyń dr Agnieszki Kaliniak-Dziura z Uniwersytetu Przyrodniczego i jej projektu „Ocena jakości i bezpieczeństwa ryb pochodzących ze zbiorników antropogenicznych powstałych w wyniku działalności kopalni Bogdanka”. Kamera odwiedziła laboratoria, w których naukowcy badają m.in. jakość i bezpieczeństwo ryb pochodzących ze zbiorników powstałych w wyniku działalności kopalni oraz potencjał mikrobiologicznego utleniania metanu w glebach zawierających skałę płonną.

To właśnie tak rozumiemy odpowiedzialne zaangażowanie biznesu: jako współpracę ze środowiskiem akademickim, która przekłada się na wiedzę, praktyczne rozwiązania i rozwój regionu - informuje Bogdanka w mediach społecznościowych.

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