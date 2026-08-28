W należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Wujek (w likwidacji) trwa protest w obronie dyrektora Oddziału KWK w Likwidacji Tomasza Dudy. Jedenastu górników (na godzinę 8.00, 28 sierpnia) zapowiedziało, że nie wyjedzie na powierzchnię po zakończonej zmianie. Kolejni zapowiadają przyłączenie się do protestu, jeśli zarząd nie rozpocznie rozmów. Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do rzecznika prasowego PGG, czekamy na odpowiedź. Opublikujemy ją natychmiast po otrzymaniu.

W należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Wujek (w likwidacji) trwa protest w obronie dyrektora Oddziału KWK w Likwidacji Tomasza Dudy. Jedenastu górników (na godzinę 8.00, 28 sierpnia) zapowiedziało, że nie wyjedzie na powierzchnię po zakończonej zmianie. Kolejni zapowiadają przyłączenie się do protestu, jeśli zarząd nie rozpocznie rozmów. Zwróciliśmy się z prośbą o komentarz do rzecznika prasowego PGG, czekamy na odpowiedź. Opublikujemy ją natychmiast po otrzymaniu.

Z pierwszych informacji wynika, że w proteście uczestniczą górnicy z różnych związków zawodowych i niezrzeszeni. Jak się dowiedział netTG.pl, to protest oddolny w obronie dyrektora i przeciwko działaniom zarządy PGG. Górnicy wcześniej zwracali się do zarządu spółki z prośbą o spotkanie.

- Od kilku tygodni górnicy domagają się od zarządu spotkania i rozmów, żeby nie dokonywać zmian w procesie likwidacji kopalni. Obawiają się, że dobry, wręcz wzorcowy proces likwidacji, który tam miał miejsce, gdzie wszystko robili własnymi siłami, gdzie Wujek można było prezentować jako przykład dla innych kopalń, w tej chwili się kończy. Usiłuje się z powrotem sprowadzić stary model, w którym spółki obce będą likwidować, przyjdą firmy, które będą na tym zarabiać. To jest nie do przyjęcia - podkreśla Bogusław Ziętek, przewodniczący WZZ Sierpień 80.

Związkowcy podpowiadają, jak zmniejszyć koszty likwidacji kopalni. Chodzi odprowadzanie wody z kopalni do jednej ze spółek katowickich, co kosztuje 12 mln zł rocznie.

- Ogólny koszt likwidacji Ruchu Śląsk to 24 mln zł rocznie, więc z dnia na dzień można zdjąć połowę kosztów, bo ta woda może być odprowadzana na kopalnię Staszic, która ma pozwolenie wodnoprawne i to odbywałoby się za darmo. Nie ma na to zgody. 73 mln zł w ostatnich latach wydano na odprowadzanie tej wody. To jest typowe marnotrawstwo - wylicza Ziętek.

Pod petycją do zarządu PGG podpisała się większość załogi, w tym wszystkie związki zawodowe. To jest oddolny proces pracowników, którzy oczekują, że ktoś ich wysłucha.

Związkowcy podkreślają, że nie chodzi o eskalowanie protestu. Chcą rozmów, a nie tego, żeby ludzie ryzykowali swoim zdrowiem i życiem na dole.

- Jeżeli zarząd te rozmowy podejmie, jesteśmy w stanie przekonać tych ludzi do zawieszenia protestu. Jeśli nie, w przyszłym tygodniu będziemy organizować protest pod siedzibą Polskiej Grupy Górniczej. I nie tylko w tej sprawie, bo tam po prostu źle się dzieje - mówi Ziętek.

Kopalnia Wujek zakończyła działalność wydobywczą na przełomie marca i kwietnia. Oficjalnie przeszła w stan likwidacji po 127 latach działania.