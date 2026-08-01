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Gadowski: Problemy JSW nie zaczęły się wczoraj

Problemy JSW nie zaczęły się wczoraj - podkreślił podczas posiedzenia Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych poseł Krzysztof Gadowski z KO.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

1 sierpnia 2026, 10:43
źródło: portal gospodarka i ludzie

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fot: materiały prasowe

Krzysztof Gadowski, poseł KO

fot: materiały prasowe

Problemy JSW nie zaczęły się wczoraj - podkreślił podczas posiedzenia Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych poseł Krzysztof Gadowski z KO.

W Sejmie rozmawiano o aktualnej sytuacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz perspektywach jej dalszego funkcjonowania i rozwoju.

Poseł Krzysztof Gadowski Poseł przypomniał co działo się w spółce w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy. Wyliczył prezesów, którzy zarządzali JSW i co zrobili.

- Gwiazda Barbara Piątek, która zarządzała spółką cztery miesiące. Wprowadziła 10 lat gwarancji pracy. Doprowadziła do wzrostów kosztów – wyliczył.

Jej następca prezes Tomasz Cudny szukał - zdaniem posła Gadowskiego - węgla dla kopalni, którą decyzją premiera Morawieckiego miano budować

- Pewnie do tej pory tego węgla szukają. W 2022 roku nie kto inny jak wicemarszałek Wojciech Kałuża, dostał dodatkowy fotel, miejsce pracy i pieniądze w JSW – podkreślił i wyliczył inne osoby zatrudnione w spółce z polecenia PiS-u.

 

Chłopcy wyciągali kasę – mówił w Sejmie.

Przypomniał historię likwidacji kopalni JAS-MOS i Krupiński oraz sprzedaż koksowni Wałbrzych.

- A podatek solidarnościowy, 1,6 mld zł? Jedyna spółka, która musiała go zapłacić to JSW, a dzisiaj szukamy dla niej pieniędzy. Takie decyzje podejmowaliście, a teraz chcecie rady dawać ministrowi? – mówił Gadowski.

Poinformował też, że spółka przed wyborami parlamentarnymi poprzez swoją fundację finansowała kontrowersyjną kampanię informacyjną na kwotę 650 tys. zł.

- W ciągu jednego dnia to zrobiono, to była dopiero zabawa w wybory – mówił Gadowski.

Dodał: - JSW to nie sklep wielobranżowy, to potężna spółka, która ma monopol związany z wydobyciem i przerobem węgla koksowego.

Przypomniał, że spółka jest w trakcie reorganizacji, wprowadzono urlopy górnicze. Obecny stan spółki to m.in. efekt błędnego zarządzania poprzedniej ekipy.

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