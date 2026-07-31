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Sprzedaż spółek JSW jednak przesunięta. Jest aneks do umowy

Jastrzębska Spółka Węglowa i Agencja Rozwoju Przemysłu zawarły aneks nr 2 do umowy sprzedaży akcji posiadanych przez JSW w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów i Jastrzębskich Zakładach Remontowych na rzecz ARP. Na jego mocy zmianie ulega data końcowa, która została przesunięta z 31 lipca na 31 października 2026 r.

Monika Krezel

Monika Krężel

31 lipca 2026, 14:31
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów

Przedsiębiorstwo Budowy Szybów. Pogłębianie szybu Pniówek III

fot: Przedsiębiorstwo Budowy Szybów

Jastrzębska Spółka Węglowa i Agencja Rozwoju Przemysłu zawarły aneks nr 2 do umowy sprzedaży akcji posiadanych przez JSW w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów i Jastrzębskich Zakładach Remontowych na rzecz ARP. Na jego mocy zmianie ulega data końcowa, która została przesunięta z 31 lipca na 31 października 2026 r.

Jastrzębska Spółka Węglowa poinformowała w raporcie z 31 lipca o zawarciu aneksu nr 2 dotyczących umowy sprzedaży akcji posiadanych przez JSW w Przedsiębiorstwie Budowy Szybów oraz udziałów posiadanych przez JSW w Jastrzębskich Zakładach Remontowych Sp. z o.o. na rzecz ARP. Na mocy aneksu nr 2 zmianie ulega data końcowa, która została przesunięta z 31 lipca 2026 r. na 31 października 2026 r. 

W komunikacie spółka nie podała przyczyn zmiany daty sprzedaży.

Przypomnijmy. W marcu Jastrzębska Spółka Węglowa zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu przedwstępną umowę sprzedaży akcji Przedsiębiorstwa Budowy Szybów i udziałów Jastrzębskich Zakładów Remontowych

Przedmiotem umowy było zbycie akcji PBSz reprezentujących 95,81 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniających do 95,81 proc. głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy PBSz, a także udziałów JZR reprezentujących 59,39 proc. kapitału zakładowego oraz uprawniających do 59,39 proc. głosów na Zgromadzeniu Wspólników JZR na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Wstępna cena sprzedaży za akcje PBSz została ustalona na 274 400 000 zł, zaś za udziały JZR na 791 600 000 zł. W marcu poinformowano też, że ARP zapłaci 400 mln zł zaliczki m.in. na działalność operacyjną oraz na zapłatę wynagrodzeń.

31 marca odbyło się nadzwyczajne walne zgromadzenie JSW. Zgodzono się wówczas na ustanowienie zabezpieczeń na majątkach kopalń Budryk i Borynia w związku z przedwstępną umową sprzedaży.

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