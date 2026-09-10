- Bezpieczeństwo łańcucha dostaw to nie tylko element strategii biznesowej, to element bezpieczeństwa. Inwestycje w sektorze górniczym są impulsem rozwojowym dla wielu branż - mówiła wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler podczas otwarcia Future Mining Forum & Expo w Katowicach.

- Bezpieczeństwo łańcucha dostaw to nie tylko element strategii biznesowej, to element bezpieczeństwa. Inwestycje w sektorze górniczym są impulsem rozwojowym dla wielu branż - mówiła wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler podczas otwarcia Future Mining Forum & Expo w Katowicach.

Eliza Zeidler zauważyła, że na Śląsku szczególnie dobrze widać, że przemysł to nie tylko produkcja i wyniki, to ludzie, miejsca pracy, rozwój.

- Bezpieczeństwo łańcucha dostaw to nie tylko element strategii biznesowej, to element bezpieczeństwa. Budowa nowej kopalni to perspektywa wielu lat, a nawet dekady. Istotny jest rozwój własnych zasobów, rodzimych przedsiębiorstw. Jesteśmy w trakcie transformacji, która wymaga zaangażowania i zrozumienia, ale może przynieść korzyści dla regionu. Chcemy by spółki Skarbu Państwa rozwijały się i wzmacniały konkurencyjność polskiej gospodarki. Promujemy projekt local content – angażujemy polskie firmy, wykonawców, dostawców, uczelnie, by kapitał inwestorów wzmacniał polską gospodarkę. Mamy do odegrania ważną rolę w budowie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Wiceszefowa MAP podkreśliła, że surowce w ostatnich latach stały się jednym z głównych zagadnień geopolityki.

Jej zdaniem kraje unijne nie mogą odciąć się od światowych rynków.

Powinny jednak ograniczyć nadmierne zależności i rozwijać własny przemysł, który może być konkurencyjny również na zagranicznych rynkach - mówiła Zeidler.

Dodała, że Polska i cała Europa Środkowo-Wschodnia "mają ważną rolę do odegrania" w budowaniu europejskiego bezpieczeństwa surowcowego.