Polecane
Górnictwo

Eliza Zeidler: Przemysł to nie tylko produkcja i wyniki, to ludzie, miejsca pracy, rozwój

- Bezpieczeństwo łańcucha dostaw to nie tylko element strategii biznesowej, to element bezpieczeństwa. Inwestycje w sektorze górniczym są impulsem rozwojowym dla wielu branż - mówiła wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler podczas otwarcia Future Mining Forum & Expo w Katowicach.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

10 września 2026, 10:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

- Bezpieczeństwo łańcucha dostaw to nie tylko element strategii biznesowej, to element bezpieczeństwa. Inwestycje w sektorze górniczym są impulsem rozwojowym dla wielu branż - mówiła wiceminister aktywów państwowych Eliza Zeidler podczas otwarcia Future Mining Forum & Expo w Katowicach.

Eliza Zeidler zauważyła, że na Śląsku szczególnie dobrze widać, że przemysł to nie tylko produkcja i wyniki, to ludzie, miejsca pracy, rozwój.

- Bezpieczeństwo łańcucha dostaw to nie tylko element strategii biznesowej, to element bezpieczeństwa. Budowa nowej kopalni to perspektywa wielu lat, a nawet dekady. Istotny jest rozwój własnych zasobów, rodzimych przedsiębiorstw. Jesteśmy w trakcie transformacji, która wymaga zaangażowania i zrozumienia, ale może przynieść korzyści dla regionu. Chcemy by spółki Skarbu Państwa rozwijały się i wzmacniały konkurencyjność polskiej gospodarki. Promujemy projekt local content – angażujemy polskie firmy, wykonawców, dostawców, uczelnie, by kapitał inwestorów wzmacniał polską gospodarkę. Mamy do odegrania ważną rolę w budowie europejskiego bezpieczeństwa energetycznego.

Wiceszefowa MAP podkreśliła, że surowce w ostatnich latach stały się jednym z głównych zagadnień geopolityki.

Jej zdaniem kraje unijne nie mogą odciąć się od światowych rynków.

Powinny jednak ograniczyć nadmierne zależności i rozwijać własny przemysł, który może być konkurencyjny również na zagranicznych rynkach - mówiła Zeidler.

Dodała, że Polska i cała Europa Środkowo-Wschodnia "mają ważną rolę do odegrania" w budowaniu europejskiego bezpieczeństwa surowcowego.

Powiązane tematy:

zeidler Future Mining Forum&Expo

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Węgiel kamienny

Kolejny rekord popytu na węgiel w 2026 roku. Ceny w górę przez kryzys gazowy

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) podniosła prognozy dla światowego rynku węgla na 2026 r. W najnowszym raporcie Coal Mid-Year Update 2026 agencja oczekuje, że globalny popyt wzrośnie o 1,2 proc. do rekordowych 8,94 mld ton.

Polecane
Surowce

Oleksy: Polityka surowcowa i energetyczna dryfuje

Europa musi się obudzić. Polityka surowcowa i energetyczna dryfuje, nie ma koordynacji by ten cel – odporność, bezpieczeństwo, suwerenność - wypełniać  - mówił Bogusław Oleksy, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej, podczas Future Mining Forum & Expo 2026 w Katowicach.
Surowce

Rozmowa netTG.pl - odcinek 56 - prof. Artur Dyczko | PIG-PIB. Czy miedź jest kluczowa dla rozwoju Polski?

Czy można dziś sobie wyobrazić rozwój świata bez miedzi? Czy w Zagłębiu Miedziowym można wykorzystać górnicze doświadczenie z Górnego Śląska? M. in. o tym rozmawiamy z prof. Arturem Dyczko, dyrektorem oddziału górnośląskiego Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Surowce

W Górniczej o przyszłości branży wydobywczej, nowych kopalniach i pomysłach na transformację

Czy węgiel ma przyszłość? Jaka jest kondycja branży surowcowej? Czy w Polsce powstaną nowe kopalnie? O tym m.in. przeczytają Państwo w najnowszym wydaniu Trybuny Górniczej, która ukaże się już w najbliższy piątek 11 września. 