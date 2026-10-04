Przyczyny ostatnich wypadków, skuteczność działań profilaktycznych, kultura bezpieczeństwa i najczęściej wykrywane uchybienia – to główne tematy narady kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z kierownikami działów BHP. Spotkanie odbyło się 30 września 2026 roku.

Przyczyny ostatnich wypadków, skuteczność działań profilaktycznych, kultura bezpieczeństwa i najczęściej wykrywane uchybienia – to główne tematy narady kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku z kierownikami działów BHP. Spotkanie odbyło się 30 września 2026 roku.

Narada poświęcona była ocenie dotychczasowych działań służących poprawie bezpieczeństwa w zakładach górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wyznaczeniu dalszych kierunków pracy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa urzędu i osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i higienę pracy w kopalniach.

Analiza wypadków i zagrożeń

Podczas obrad przedstawiono aktualny stan bezpieczeństwa w polskim górnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem kopalń znajdujących się pod nadzorem rybnickiego urzędu. Omówiono wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz, a także zalecenia dotyczące ograniczania zagrożeń i wzmacniania profilaktyki.

Istotną część spotkania zajęła prezentacja okoliczności oraz przyczyn zdarzeń i wypadków badanych przez OUG w Rybniku. Wśród nich znalazły się m.in.:

zapalenie metanu i wypadek zbiorowy z 22 stycznia 2025 roku w Ruchu Szczygłowice kopalni „Knurów-Szczygłowice” należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej;

wyrzut gazów i skał oraz wypadek zbiorowy, do których doszło 22 grudnia 2025 roku w kopalni „Pniówek” w Pawłowicach;

wypadek zbiorowy z 18 stycznia 2026 roku oraz wypadek śmiertelny z 24 marca 2026 roku w Ruchu Jankowice kopalni ROW Polskiej Grupy Górniczej;

odprężenie i wypadek zbiorowy po wstrząsie górotworu z 9 kwietnia 2026 roku w Ruchu Rydułtowy kopalni ROW. Energia wstrząsu została pierwotnie określona na 9,1 × 10⁶ J, a następnie zweryfikowana przez Główny Instytut Górnictwa na 2,0 × 10⁷ J;

zgon naturalny z 4 maja 2026 roku w Ruchu Borynia kopalni „Borynia-Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju;

wypadek powodujący czasową niezdolność do pracy z 22 lipca 2026 roku w Ruchu Knurów kopalni „Knurów-Szczygłowice”.

Wnioski po tragicznych zdarzeniach

Uczestnicy narady zajęli się również działaniami naprawczymi proponowanymi po dwóch śmiertelnych wypadkach, które wydarzyły się w ostatnich tygodniach przed spotkaniem.

Chodzi o wypadek z 13 sierpnia 2026 roku w kopalni „Pniówek” w Pawłowicach oraz zdarzenie z 17 września 2026 roku w Ruchu Szczygłowice kopalni „Knurów-Szczygłowice” w Knurowie. Analiza takich przypadków ma służyć nie tylko ustaleniu ich przyczyn, lecz także wdrażaniu rozwiązań, które pozwolą zapobiegać podobnym zagrożeniom w przyszłości.

Kultura bezpieczeństwa i kontrole

Podczas spotkania zwrócono uwagę na potrzebę dalszego promowania kultury bezpieczeństwa wśród załóg górniczych. Rozmawiano o dobrych praktykach, bezpiecznych zachowaniach podczas wykonywania prac oraz znaczeniu konsekwentnego stosowania obowiązujących procedur.

OUG w Rybniku przedstawił także wyniki przeprowadzonych kontroli. Omówiono najczęściej stwierdzane nieprawidłowości i uchybienia w zakładach górniczych, co ma pomóc przedsiębiorcom oraz służbom BHP skuteczniej eliminować ryzyko przed wystąpieniem zdarzenia.

W trakcie narady poruszono ponadto zmiany w przepisach dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych. Przedstawiono także wnioski wynikające z uchwały Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, odnoszącej się do zapalenia metanu z 22 stycznia 2025 roku w rejonie ściany XVII w pokładach 405/1 i 405/3 w Ruchu Szczygłowice.

Spotkanie w Rybniku było kolejnym elementem działań ukierunkowanych na ograniczanie zagrożeń w kopalniach. W centrum pozostają zarówno kwestie techniczne i organizacyjne, jak i codzienna odpowiedzialność za przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pod ziemią.