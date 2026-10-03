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Górnictwo

Wypadek w kopalni Ziemowit. Poszkodowany jeden górnik

W sobotę 3 października doszło do wypadku w należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Ziemowit. Poszkodowany został jeden z górników, przygniotła go bryła węgla. Trafił do szpitala.

Monika Krezel

Monika Krężel

3 października 2026, 12:18
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGG

Kopalnia Ziemowit

fot: PGG

W sobotę 3 października doszło do wypadku w należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Ziemowit. Poszkodowany został jeden z górników, przygniotła go bryła węgla. Trafił do szpitala.

3 października 2026r. około 9:00 w ścianie 927 w pok. 209 na poziomie 650 m w rejonie sekcji 29-30 podczas zabezpieczenia ociosu do remontu kombajnu ścianowego doszło do odspojenia bryły węgla o wymiarach około 1.5x0.5x0.4 m. Bryła przygniotła górnika do konstrukcji przenośnika ścianowego.

- Pracownikowi udzielono niezbędnej pomocy i został przetransportowany LPR do szpitala w Katowicach-Ochojcu z podejrzeniem urazów wewnętrznych. Pracuje na kopalni Ziemowit od 2017 roku i ma 41 lat - informuje PGG.

Górnik był cały czas przytomny.


 

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