Wypadek w kopalni Ziemowit. Poszkodowany jeden górnik
W sobotę 3 października doszło do wypadku w należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Ziemowit. Poszkodowany został jeden z górników, przygniotła go bryła węgla. Trafił do szpitala.
fot: PGG
Kopalnia Ziemowit
fot: PGG
W sobotę 3 października doszło do wypadku w należącej do Polskiej Grupy Górniczej kopalni Ziemowit. Poszkodowany został jeden z górników, przygniotła go bryła węgla. Trafił do szpitala.
3 października 2026r. około 9:00 w ścianie 927 w pok. 209 na poziomie 650 m w rejonie sekcji 29-30 podczas zabezpieczenia ociosu do remontu kombajnu ścianowego doszło do odspojenia bryły węgla o wymiarach około 1.5x0.5x0.4 m. Bryła przygniotła górnika do konstrukcji przenośnika ścianowego.
- Pracownikowi udzielono niezbędnej pomocy i został przetransportowany LPR do szpitala w Katowicach-Ochojcu z podejrzeniem urazów wewnętrznych. Pracuje na kopalni Ziemowit od 2017 roku i ma 41 lat - informuje PGG.
Górnik był cały czas przytomny.