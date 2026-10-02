Górnictwo

JSW: Około 157 tys. ton węgla mniej w 2026 roku. Otamowano ścianę w Kopalni Zofiówka

W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w Kopalni Zofiówka. Utratę wolumenu produkcyjnego oszacowano na ok. 157 tys. ton węgla w 2026 r. - poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa w piątek. Zarząd JSW podjął uchwałę o "wystąpieniu siły wyższej" i w raporcie poinformował kontrahentów o jej konsekwencjach.

Pap

2 października 2026, 14:35
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: ARC/M. Dorosiński

Przez ostatnie miesiące spółka konsekwentnie wdrażała działania restrukturyzacyjne

fot: ARC/M. Dorosiński

W związku ze wzrostem stężenia tlenku węgla otamowano jedną ze ścian w Kopalni Zofiówka. Utratę wolumenu produkcyjnego oszacowano na ok. 157 tys. ton węgla w 2026 r. - poinformowała Jastrzębska Spółka Węglowa w piątek. Zarząd JSW podjął uchwałę o "wystąpieniu siły wyższej" i w raporcie poinformował kontrahentów o jej konsekwencjach.

"Podjęcie przedmiotowej decyzji jest związane ze wzrostem stężenia tlenku węgla w ścianie C-2 pokładu 505/1 w KWK Borynia-Zofiówka Ruch Zofiówka i profilaktycznym, czasowym otamowaniem ściany celem ograniczenia wzrostu zagrożenia i powstania pożaru endogenicznego" - wskazała JSW w komunikacie. 

Spółka zaznaczyła, że o istotnych zmianach, wynikających z podjętych działań oraz prowadzonych analiz, będzie informowała na bieżąco. Ruch Zofiówka jest częścią Kopalni Borynia-Zofiówka; to jedna z czterech kopalń JSW. Pozostałe to Budryk, Knurów-Szczygłowice i Pniówek. 

JSW w pierwszym półroczu 2026 r. zanotowała 1,043 mld zł netto straty. W analogicznym okresie 2025 r. było to 2,075 mld zł netto. W JSW realizowany jest program naprawczy na lata 2026-2035. Jego celem jest uzyskanie rentowności i konkurencyjności, która pozwoli na stabilne funkcjonowanie. 

Program zakłada m.in. wzrost produkcji węgla z 13 mln ton w 2025 r. i 13,3 mln ton w 2026 r. do 14 mln ton w 2029 r. Grupa JSW miała w 2025 r. 6,25 mld zł skonsolidowanej straty netto i 4,99 mld zł straty EBITDA. 

Kopalnie JSW wyprodukowały w 2025 r. ponad 13 mln ton węgla oraz 3,2 mln ton koksu. Na koniec 2025 r. JSW zatrudniała 20 tys. 488 osób. 

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