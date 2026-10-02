W Katowicach odbyło się 33. posiedzenie zespołu porozumiewawczego, który ocenia wpływ eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej na powierzchnię terenu w granicach miasta. Omawiano skutki wydobycia prowadzonego w drugim i trzecim kwartale 2026 roku oraz prognozy dotyczące końcówki roku i pierwszych miesięcy 2027 roku.

W Katowicach odbyło się 33. posiedzenie zespołu porozumiewawczego, który ocenia wpływ eksploatacji górniczej kopalń Polskiej Grupy Górniczej na powierzchnię terenu w granicach miasta. Omawiano skutki wydobycia prowadzonego w drugim i trzecim kwartale 2026 roku oraz prognozy dotyczące końcówki roku i pierwszych miesięcy 2027 roku.

1 października 2026 roku w Urzędzie Miasta Katowice spotkali się przedstawiciele administracji górniczej, samorządu, Polskiej Grupy Górniczej oraz Spółki Restrukturyzacji Kopalń. Obradom przewodniczył Roman Sus, dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach.

Analizowali deformacje i drgania gruntu

Podczas posiedzenia zespół omówił zakres eksploatacji prowadzonej przez kopalnie PGG w drugim i trzecim kwartale 2026 roku. Przedstawiono również wyniki obserwacji geodezyjnych, analizę deformacji terenu oraz pomiary przyspieszeń drgań gruntu.

Tematem spotkania były także szkody spowodowane ruchem zakładów górniczych. Uczestnicy otrzymali informacje dotyczące zakresu prac związanych z ich usuwaniem, prowadzonych przez Polską Grupę Górniczą.

Zespół porozumiewawczy zajmował się również współpracą władz Katowic z kopalniami prowadzącymi eksploatację pod terenami miasta. Tego rodzaju spotkania mają umożliwiać bieżącą wymianę informacji o wpływie robót górniczych na zabudowę, infrastrukturę oraz powierzchnię terenu.

Likwidacja kopalń w Katowicach

W czasie obrad przedstawiono postęp prac związanych z likwidacją kilku katowickich zakładów górniczych. Chodzi o:

KWK „Wieczorek I”

KWK „Wieczorek II”

KWK „Boże Dary”

KWK „Wujek”

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele PGG Kopalnie w Likwidacji, a także Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Bytomiu, Oddziału w Czeladzi – Centralnego Zakładu Odwadniania Kopalń.

Są prognozy na kolejne kwartały

Istotną częścią posiedzenia były informacje o planowanej eksploatacji górniczej w czwartym kwartale 2026 roku oraz pierwszym kwartale 2027 roku. Przedstawiono prognozy wpływu projektowanych robót na powierzchnię terenu.

Omówiono także zadania z zakresu profilaktyki budowlanej. Ich celem ma być ograniczanie negatywnych oddziaływań planowanej eksploatacji na środowisko i obiekty znajdujące się na terenach objętych wpływami działalności górniczej.