Górnictwo

18-krotność miesięcznych wynagrodzeń. W PGE GiEK trwa Program Dobrowolnych Odejść

W PGE GiEK trwa II edycja Programu Dobrowolnych Odejść. Sprawdziliśmy, na jakich warunkach można z niego skorzystać. 

Robert Passia

Robert Passia

2 października 2026, 10:38
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGE GiEK

Kompleks Turów należący do PGE GiEK

fot: PGE GiEK

W PGE GiEK trwa II edycja Programu Dobrowolnych Odejść. Sprawdziliśmy, na jakich warunkach można z niego skorzystać. 

W zakończonej w lipcu pierwszej edycji PDO umowę ze spółką rozwiązało umowę o pracę rozwiązało 628 pracowników. PGE GiEK informuje, że pracownikom w II edycji zostanie wypłacone dobrowolne odszkodowanie, którego maksymalna wartość wyniesie:

  • W I etapie 18-krotność średnich miesięcznych wynagrodzeń uprawnionego pracownika - rozwiązanie umowy o pracę z uprawnionymi pracownikami nastąpiło do 30 września 2026 roku.
  • W II etapie 14-krotność średnich miesięcznych wynagrodzeń uprawnionego pracownika, jednak nie więcej niż 14-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego za 2025 rok u danego Pracodawcy obliczonego wg metodologii GUS. W tym etapie rozwiązanie umowy o pracę z uprawnionymi pracownikami nastąpi najpóźniej do 30 grudnia 2026 roku.
  • Dodatkowo należna jest odprawa pieniężna zgodnie z Ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników. 

Wnioski o przystąpienie do PDO mogą być składane do 13 listopada. Program zakończy się 30 grudnia. 

Z działaniami spółki mającymi prowadzić do poprawy jej efektywności nie zgadzają się związkowcy. WZZ Sierpień 80 zapowiedział udział w manifestacji, która odbędzie się 5 października przed Ministerstwem Energii w Katowicach. 

Powiązane tematy:

pge giek program dobrowolnych odejść górnictwo

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Muzeum Górnictwa Węglowego

Ocalić górnicze tradycje. Muzeum Górnictwa Węglowego rusza z nowym projektem

Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu rozpoczyna projekt „Wsparcie procesu transformacji poprzez zachowanie tożsamości regionu”. 

Górnictwo

Co po węglu? Młodzi z regionów górniczych domagają się pracy i stabilności

Młodzi mieszkańcy Bełchatowa i Wielkopolski Wschodniej nie negują konieczności transformacji energetycznej, lecz oczekują konkretów: atrakcyjnych miejsc pracy, lepszej edukacji, transportu i wiarygodnej wizji rozwoju po węglu – wynika z najnowszego raportu Polskiej Zielonej Sieci.

Górnictwo

WUG o bezpieczeństwie instalacji elektrycznych w kopalniach. Ponad 90 uczestników spotkania

Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych była głównym tematem spotkania zorganizowanego 29 września 2026 r. przez Wyższy Urząd Górniczy. W hybrydowych obradach uczestniczyli kierownicy działów energomechanicznych zakładów górniczych oraz przedstawiciele nadzoru górniczego.

Polecane
Kopalnia

KGHM rozpoczęło wartą 725 mln dolarów rozbudowę Sierra Gorda. Byliśmy na miejscu! „To perła w koronie spółki”

W należącej do KGHM kopalni Sierra Gorda w Chile w czwartek (1 października) odbyła się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę czwartej linii mielenia. Rozpoczęta inwestycja zwiększy moce przerobowe zakładu z około 48 mln do około 60 mln ton rudy rocznie.