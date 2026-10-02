W PGE GiEK trwa II edycja Programu Dobrowolnych Odejść. Sprawdziliśmy, na jakich warunkach można z niego skorzystać.

W PGE GiEK trwa II edycja Programu Dobrowolnych Odejść. Sprawdziliśmy, na jakich warunkach można z niego skorzystać.

W zakończonej w lipcu pierwszej edycji PDO umowę ze spółką rozwiązało umowę o pracę rozwiązało 628 pracowników. PGE GiEK informuje, że pracownikom w II edycji zostanie wypłacone dobrowolne odszkodowanie, którego maksymalna wartość wyniesie:

W I etapie 18-krotność średnich miesięcznych wynagrodzeń uprawnionego pracownika - rozwiązanie umowy o pracę z uprawnionymi pracownikami nastąpiło do 30 września 2026 roku.

W II etapie 14-krotność średnich miesięcznych wynagrodzeń uprawnionego pracownika, jednak nie więcej niż 14-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia osobowego za 2025 rok u danego Pracodawcy obliczonego wg metodologii GUS. W tym etapie rozwiązanie umowy o pracę z uprawnionymi pracownikami nastąpi najpóźniej do 30 grudnia 2026 roku.

Dodatkowo należna jest odprawa pieniężna zgodnie z Ustawą z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Wnioski o przystąpienie do PDO mogą być składane do 13 listopada. Program zakończy się 30 grudnia.

Z działaniami spółki mającymi prowadzić do poprawy jej efektywności nie zgadzają się związkowcy. WZZ Sierpień 80 zapowiedział udział w manifestacji, która odbędzie się 5 października przed Ministerstwem Energii w Katowicach.