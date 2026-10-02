Jak informuje Muzeum, celem projektu ma być ochrona niematerialnego dziedzictwa górniczego oraz wsparcie mieszkańców w okresie transformacji. Zabrzańska placówka planuje w najbliższych latach odkrywanie i promowanie tego, co stanowi o wyjątkowości regionu.

- Wspomnienia, rodzinne historie, fotografie, pamiątki, lokalne zwyczaje i tradycje pomogą nam współtworzyć opowieść o górniczym dziedzictwie, które nadal jest ważną częścią śląskiej tożsamości – podaje Muzeum Górnictwa Węglowego.

Placówka zamierza również zbudować markę „Kultura Górnicza”. Chodzi o promowanie tradycji, języka, muzyki i związanych z górnictwem historii przekazywanych z pokolenia na pokolenie.

Planowana jest też organizacja wydarzeń kulturalnych, działań edukacyjnych i wykorzystania nowoczesnych technologii do ochrony i promocji dziedzictwa. Muzeum Górnictwa Węglowego zamierza m.in. wspierać górnicze orkiestry dęte, które od lat są ważnym elementem tradycji regionu.



Projekt będzie realizowany ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Dofinansowanie wynosi ponad 17 mln zł. Potrwa do 30 czerwca 2029.