Pamięć i tożsamość

Górnicze dziedzictwo jako narzędzie edukacji. Muzeum Saturn zaprasza na cykl szkoleń

Jak wykorzystać dziedzictwo przemysłowe jako narzędzie edukacji, animacji i budowania lokalnych partnerstw? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwać będą uczestnicy cyklu szkoleń „Górnicza tożsamość Zagłębia”, organizowanego przez Muzeum Saturn w Czeladzi.

Monika Krezel

Opracowała: Monika Krężel

29 września 2026, 18:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Saturn

fot: Muzeum Saturn

Jak wykorzystać dziedzictwo przemysłowe jako narzędzie edukacji, animacji i budowania lokalnych partnerstw? Odpowiedzi na to pytanie poszukiwać będą uczestnicy cyklu szkoleń „Górnicza tożsamość Zagłębia”, organizowanego przez Muzeum Saturn w Czeladzi.

Projekt skierowany jest do pracowników instytucji kultury, nauczycieli, animatorów i edukatorów kulturowych. Jego celem jest rozwijanie kompetencji potrzebnych do tworzenia działań edukacyjnych i animacyjnych opartych na lokalnym dziedzictwie przemysłowym. Punktem wyjścia będzie wystawa stała „Górnicza tożsamość Zagłębia” oraz przestrzeń zrewitalizowanego kompleksu dawnej kopalni „Saturn”, traktowana jako swoiste laboratorium edukacyjne.

Program obejmuje pięć spotkań seminaryjno-warsztatowych prowadzonych przez ekspertów reprezentujących różne obszary pracy z dziedzictwem. Trzy z nich już się odbyły. Były to: Dziedzictwo górnicze jako element tożsamości lokalnej (prowadził je Robert Ciupa), Historia mówiona i archiwa społeczne w praktyce (dr Marcin Wądołowski), Animacja kultury w przestrzeniach postindustrialnych (dr Beata Piecha-van Schagen).

Kolejne zaplanowano na:

  • 2 października 2026 r. – Martyna Wiecha, Wystawa muzealna jako narzędzie narracyjne i edukacyjne
  • 9 października 2026 r. – Monika Pojda-Dziekońska, Budowanie partnerstw lokalnych i międzysektorowych.

Wszystkie spotkania odbywać się będą w godzinach 10.00–14.00.

Szkolenia nie ograniczą się do przekazywania wiedzy teoretycznej. Uczestnicy będą pracować z ekspozycją, obiektami muzealnymi i historią miejsca, a także projektować własne scenariusze zajęć i działań animacyjnych. Ważnym elementem będzie również wymiana doświadczeń oraz budowanie współpracy pomiędzy instytucjami kultury, szkołami i organizacjami społecznymi. Wypracowane scenariusze zostaną następnie udostępnione w formie cyfrowej.

Projekt wpisuje się w szerszy kierunek rozwoju Muzeum Saturn, które traktuje dziedzictwo górnicze nie tylko jako przedmiot ochrony i ekspozycji, ale także jako żywy zasób wykorzystywany do rozmowy o tożsamości regionu, pamięci i współczesnych przemianach obszarów postindustrialnych.

Szkolenia odbędą się w Muzeum Saturn w Czeladzi, ul. Dehnelów 43. Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona.

Zapisy:

tel. 32 265 42 98

e-mail: historia@muzeum-saturn.czeladz.pl

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Kultura - Interwencje. Edycja 2026.

 

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