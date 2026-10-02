Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych była głównym tematem spotkania zorganizowanego 29 września 2026 r. przez Wyższy Urząd Górniczy. W hybrydowych obradach uczestniczyli kierownicy działów energomechanicznych zakładów górniczych oraz przedstawiciele nadzoru górniczego.

Organizacja pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych była głównym tematem spotkania zorganizowanego 29 września 2026 r. przez Wyższy Urząd Górniczy. W hybrydowych obradach uczestniczyli kierownicy działów energomechanicznych zakładów górniczych oraz przedstawiciele nadzoru górniczego.

Spotkanie przygotowano z inicjatywy Departamentu Energomechanicznego i Infrastruktury Podstawowej WUG. Wzięło w nim udział ponad 90 osób związanych z eksploatacją, utrzymaniem i nadzorem nad infrastrukturą elektroenergetyczną w górnictwie.

Bezpieczeństwo pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych

Obrady otworzył Roman Sąsiadek, zastępca dyrektora Departamentu Energomechanicznego i Infrastruktury Podstawowej WUG. Przedstawił on stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie.

Jednym z ważniejszych punktów programu była analiza wypadków związanych z eksploatacją urządzeń elektroenergetycznych, do których doszło w latach 2025–2026. Uczestnicy omawiali okoliczności i przyczyny tych zdarzeń, a także zasady bezpiecznego prowadzenia prac szczególnie niebezpiecznych przy infrastrukturze elektrycznej.

Tematyka spotkania objęła również kwestie ciągłości działania kluczowych systemów w kopalniach. Rozmawiano o bezprzerwowym zasilaniu instalacji łączności, bezpieczeństwa i alarmowania, które mają istotne znaczenie dla ochrony załóg oraz sprawnego reagowania w sytuacjach zagrożenia.

Wentylatory, ATEX i pożar rozdzielni

WUG przedstawił raport dotyczący eksploatowanych stacji wentylatorów głównych. Omówiono też praktyczne rozwiązania techniczne zastosowane w stacji na przykładzie KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.

Kolejnym zagadnieniem były zasady stosowania komponentów zamiennych w świetle wymagań dyrektywy 2014/34/UE, znanej jako ATEX. Przepisy te dotyczą urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytkowania w atmosferach potencjalnie wybuchowych, co ma szczególne znaczenie w podziemnych zakładach górniczych.

Uczestnicy przeanalizowali również okoliczności pożaru rozdzielni elektrycznej w KGHM Polska Miedź S.A., w oddziale Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice”. Analiza tego typu zdarzeń służy identyfikacji zagrożeń oraz wskazywaniu rozwiązań, które mogą ograniczać ryzyko podobnych przypadków w przyszłości.

Metanometria a praca kombajnu

Podczas spotkania zaprezentowano także algorytm płynnej regulacji prędkości posuwu kombajnu, powiązany ze wskazaniami czujników automatycznej metanometrii. Rozwiązanie dotyczy dostosowywania parametrów pracy maszyny do bieżących odczytów związanych z obecnością metanu.

W części dyskusyjnej poruszono natomiast zagadnienia dotyczące kwalifikacji elektromonterów i osób dozoru elektrycznego. Rozmowa objęła również upoważnienia dla dozoru w podziemnych zakładach górniczych oraz wymagania szkoleniowe dla pracowników wykonujących prace elektromontażowe.