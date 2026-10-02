Kombajny chodnikowe kojarzą się przede wszystkim z górnictwem węgla kamiennego – i nic dziwnego, bo to właśnie w kopalniach węgla maszyny te od dziesięcioleci uczestniczą w drążeniu chodników i urabianiu kopaliny. Ich możliwości wykraczają jednak daleko poza urabianie węgla, ponieważ o zastosowaniu kombajnu nie decyduje wyłącznie rodzaj wydobywanej kopaliny, lecz przede wszystkim właściwości górotworu, wymagany przekrój wyrobiska oraz warunki prowadzenia robót.

Kombajny chodnikowe kojarzą się przede wszystkim z górnictwem węgla kamiennego – i nic dziwnego, bo to właśnie w kopalniach węgla maszyny te od dziesięcioleci uczestniczą w drążeniu chodników i urabianiu kopaliny. Ich możliwości wykraczają jednak daleko poza urabianie węgla, ponieważ o zastosowaniu kombajnu nie decyduje wyłącznie rodzaj wydobywanej kopaliny, lecz przede wszystkim właściwości górotworu, wymagany przekrój wyrobiska oraz warunki prowadzenia robót.

Maszyny tego typu pracują również w kopalniach soli, potażu, gipsu i rud metali. Wykorzystuje się je ponadto w budownictwie tunelowym – między innymi podczas realizacji tuneli drogowych i kolejowych, metra, przejść podziemnych oraz różnego rodzaju obiektów infrastruktury przemysłowej. Wszędzie tam ich zadanie pozostaje podobne: kontrolowane odspajanie skały, kształtowanie wyrobiska i przekazywanie powstającego urobku do dalszego transportu.

Gdzie jeszcze pracują kombajny chodnikowe poza kopalniami węgla?

Podstawowym zadaniem kombajnu chodnikowego jest wykonywanie wyrobisk w warunkach pozwalających na wykorzystanie maszyn do urabiania mechanicznego. Może więc to być zarówno chodnik prowadzony bezpośrednio w złożu, jak i chodniki zapewniające dostęp do jego kolejnych części.

O możliwości zastosowania określonej maszyny decydują przede wszystkim:

wytrzymałość skały na ściskanie,

ścieralność i stopień spękania górotworu,

budowa oraz zmienność warstw geologicznych,

przekrój i nachylenie planowanego wyrobiska,

moc oraz konstrukcja organu urabiającego,

możliwość sprawnego odbioru i transportu urobku.

Nie każdy kombajn chodnikowy będzie więc odpowiedni do każdego projektu – maszynę należy dobrać i skonfigurować z uwzględnieniem konkretnych warunków geologicznych oraz technologicznych.

Kopalnie soli kamiennej i potażu

Złoża soli kamiennej i surowców zawierających sole potasu mogą tworzyć rozległe pokłady eksploatowane systemem podziemnych chodników i komór. W odpowiednich warunkach kombajny chodnikowe wykorzystuje się zarówno do bezpośredniego urabiania kopaliny, jak i do rozbudowy infrastruktury niezbędnej do prowadzenia wydobycia.

Mechaniczne urabianie soli kamiennej czy potażu pozwala prowadzić roboty bez konieczności każdorazowego wykonywania odstrzału. Kombajn stopniowo odspaja materiał, zbiera go w obrębie przodka i przekazuje na urządzenie współpracujące z systemem odstawy. Znacząco ułatwia to organizację cyklu roboczego i zmniejsza przestoje potrzebne do wykonania prac związanych z odstrzałem.

Praca w kopalniach soli i potażu wymaga jednak dostosowania maszyny do właściwości urabianej warstwy oraz środowiska panującego w wyrobisku. Istotne są między innymi odpowiedni dobór organu urabiającego i narzędzi skrawających, zabezpieczenie podzespołów oraz regularna kontrola ich stanu technicznego.

Wydobycie gipsu i innych surowców skalnych

Kombajny chodnikowe znajdują zastosowanie również w podziemnych kopalniach gipsu oraz wybranych surowców skalnych.

W odpowiednich warunkach (i po właściwym przystosowaniu maszyny), wykorzystanie kombajnu pozwala między innymi prowadzić wyrobisko zgodnie z przebiegiem złoża, uzyskiwać wymagany kształt i wymiary chodnika oraz połączyć urabianie z bieżącym zbieraniem urobku.

Określenie „surowce skalne” obejmuje jednak materiały o różnych właściwościach, dlatego kombajn może dobrze pracować w jednej formacji, lecz w innej osiągać niską wydajność lub powodować szybkie zużycie narzędzi skrawających. Z tego względu zastosowanie technologii powinno być poprzedzone analizą warunków geologicznych i doborem odpowiedniej klasy maszyny.

Górnictwo rud metali

W kopalniach rud metali kombajny chodnikowe nie zawsze służą do bezpośredniego urabiania złoża – częściej ich zadaniem jest wykonanie infrastruktury, która umożliwi dotarcie do kolejnych partii kopaliny, zorganizowanie transportu oraz zapewnienie właściwej wentylacji.

Kombajny chodnikowe w rudach metali służą często do drążenia:

wyrobisk udostępniających i przygotowawczych,

przekopów prowadzących do złoża,

chodników transportowych,

wyrobisk wentylacyjnych i odwadniających,

połączeń technologicznych,

komór oraz lokalnych poszerzeń wyrobiska.

Warto jednak zauważyć, że bezpośrednie urabianie rudy również jest możliwe, jeżeli tylko pozwalają na to właściwości złoża i otaczającego je górotworu.

Od tuneli komunikacyjnych po podziemne obiekty przemysłowe

Zasada działania kombajnu chodnikowego może być wykorzystana również poza przemysłem wydobywczym. W budownictwie podziemnym maszyna nie urabia złoża przeznaczonego do dalszej eksploatacji, lecz wykonuje wyrobisko o określonej funkcji, przebiegu i przekroju. W takim zastosowaniu można wykorzystać kombajny górnicze do budowy tuneli komunikacyjnych, przejść podziemnych, galerii technicznych i wielu więcej.

Kombajny sprawdzają się przede wszystkim w projektach realizowanych w skałach pozwalających na urabianie mechaniczne z użyciem tego typu maszyn.

Tunele drogowe, kolejowe i metro

W budownictwie komunikacyjnym kombajny chodnikowe wykorzystuje się do drążenia tuneli drogowych i kolejowych oraz wybranych elementów infrastruktury metra. Mechaniczne urabianie pozwala zachować kontrolę nad kształtem wyrobiska i stopniowo wykonywać jego kolejne fragmenty. Ma to szczególne znaczenie w tunelach o nieregularnym przekroju, na łukach, przy skrzyżowaniach oraz w miejscach wymagających lokalnego poszerzenia.

W zależności od wymagań konkretnego projektu, kombajny górnicze mogą służyć do drążenia tuneli dojazdowych, łączników, przejść poprzecznych, komór, fragmentów stacji, wnęk technicznych oraz dróg ewakuacyjnych. Technologia ta jest przydatna zwłaszcza tam, gdzie przekrój wyrobiska zmienia się na kolejnych odcinkach albo zastosowanie maszyny drążącej pełnym przekrojem byłoby utrudnione lub nieuzasadnione.

Przejścia podziemne i tunele techniczne

Kombajny chodnikowe mogą uczestniczyć również w wykonywaniu krótszych obiektów, takich jak przejścia podziemne, tunele instalacyjne, galerie serwisowe oraz łączniki pomiędzy budynkami. Wyrobiska tego typu powstają między innymi pod drogami, torowiskami, obiektami przemysłowymi i terenami o intensywnej zabudowie.

Tunele techniczne mogą służyć do prowadzenia rurociągów, przewodów energetycznych, sieci telekomunikacyjnych oraz innych instalacji wymagających ochrony i dostępu serwisowego. W ich obrębie mogą znajdować się również wnęki, rozgałęzienia, komory kontrolne i miejsca przeznaczone na urządzenia techniczne. Ruchome elementy kombajnu (ramię, obrotnica) pozwalają dostosować profil wyrobiska do takich elementów bez konieczności zachowania jednakowego przekroju na całej jego długości.

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Każde wyrobisko stawia przed maszyną inne wymagania – różnice mogą dotyczyć wielu aspektów, w tym właściwości urabianej skały, wymaganego przekroju, nachylenia trasy, dostępnej przestrzeni roboczej oraz sposobu odbioru urobku.

Dlatego też w naszej firmie Minostar z Chełmu Śląskiego nie ograniczamy swojej oferty do dostarczania maszyn o niezmiennej konfiguracji. Od ponad 12 lat zajmujemy się tym, na czym znamy się najlepiej – świadczymy profesjonalne usługi dla przemysłu wydobywczego ze specjalizacją w kombajnach chodnikowych. Możemy dla Ciebie dostosować kombajn chodnikowy do warunków planowanego zastosowania, a także zaprojektować i wyprodukować nową maszynę od podstaw zgodnie z indywidualnymi wymaganiami zamawiającego.

Zapewniamy kompleksową obsługę kombajnów chodnikowych przez cały okres ich eksploatacji. Oprócz produkcji i dostaw maszyn realizujemy remonty kapitalne i odtworzeniowe, modernizacje, przebudowy, diagnostykę, naprawy oraz prace serwisowe.

Dostarczamy również wysokiej jakości równoważne części do kombajnów chodnikowych oparte na własnych rozwiązaniach, podzespoły i elementy eksploatacyjne. Możemy przywrócić sprawność używanej maszyny, dostosować ją do nowych warunków pracy albo zwiększyć jej możliwości w ramach szerszej modernizacji.

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