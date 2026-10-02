Przenośnik ma kilka kilometrów, rurociąg przebiega przez trudno dostępny teren, a konstrukcja pracuje w strefie wpływów górniczych. W takich warunkach kilkanaście czujników punktowych pokazuje tylko fragment obrazu. Światłowód może natomiast pełnić rolę ciągłego czujnika i dostarczać profil mierzonej wielkości wzdłuż całej trasy. Warunkiem jest prawidłowe dobranie technologii, kabla sensorycznego i kryteriów alarmowych.

Jeden przewód, różne wielkości pomiarowe

Określenie „monitoring światłowodowy” obejmuje kilka technologii. Nie są one zamienne, dlatego projekt powinien zaczynać się od pytania o ryzyko, a nie od wyboru modelu jednostki odczytowej, nazywanej interrogatorem.

DTS (Distributed Temperature Sensing) mierzy rozkład temperatury. Nadaje się między innymi do wykrywania lokalnych wzrostów temperatury przy rolkach przenośnika, obserwacji tras kablowych i detekcji źródeł ciepła.

DAS (Distributed Acoustic Sensing) rejestruje rozłożone wzdłuż włókna sygnały akustyczne i drgania. Może wspierać nadzór długich tras oraz wykrywanie zdarzeń o rozpoznawalnym sygnale, ale klasyfikację trzeba wytrenować i sprawdzić w rzeczywistym otoczeniu.

DSS/DTSS (Distributed Strain Sensing / Distributed Temperature and Strain Sensing) służy do pomiaru rozkładu odkształcenia, a w wybranych rozwiązaniach również temperatury. Technologia sprawdza się tam, gdzie potrzebny jest ciągły obraz zmian geometrii, osiadania lub pracy konstrukcji.

FBG (Fiber Bragg Grating) to punktowe czujniki światłowodowe wpisane we włókno. Są dobrym wyborem, gdy kluczowy jest dokładny pomiar w konkretnych miejscach, na przykład na podporach, elementach obudowy albo wybranych węzłach konstrukcji.

Nie każda aplikacja wymaga pomiaru rozproszonego. Jeśli znane są dwa krytyczne punkty, czujniki FBG mogą być rozwiązaniem prostszym. Gdy jednak trzeba obserwować kilka kilometrów obiektu i nie wiadomo, gdzie pojawi się anomalia, ciągły profil ogranicza ryzyko pozostawienia „martwej strefy” pomiędzy sensorami.

Od przegrzanej rolki do alarmu z lokalizacją

Najłatwiejszy do wyobrażenia przykład w górnictwie to monitoring temperatury przenośników taśmowych. Zużyte łożysko lub zablokowana rolka mogą stać się lokalnym źródłem ciepła. Kabel światłowodowy prowadzony wzdłuż trasy może wykryć wzrost temperatury i wskazać odcinek, jeżeli jego położenie, sprzężenie termiczne oraz progi alarmowe zostały dobrane do tej funkcji.

Luna Innovations poinformowała w 2023 roku o kontrakcie obejmującym monitoring 40 km przenośników w 11 kopalniach w Republice Południowej Afryki. Według producenta zastosowano system liniowej detekcji ciepła, który dostarcza profil temperatury wzdłuż trasy i przekazuje informację o lokalizacji przegrzania. To przykład deklarowany przez dostawcę, ale pokazuje możliwą skalę pomiaru rozproszonego na długiej infrastrukturze.

Detekcja ciepła na przenośniku nie jest tym samym zadaniem co monitoring odkształceń konstrukcji. W nadzorze tras kablowych, rurociągów, infrastruktury energetycznej albo obiektów narażonych na wpływy górnicze o wyborze systemu decyduje wielkość fizyczna, która ma być mierzona. DAS nie zastąpi DTS, a system do odkształceń nie powinien być przedstawiany jako uniwersalny detektor zdarzeń sejsmicznych.

Monitoring konstrukcji zaczyna się od kabla

Interrogator nie mierzy bezpośrednio obiektu — analizuje sygnał wracający ze światłowodu. O jakości danych decyduje więc sposób, w jaki kabel sensoryczny jest połączony z konstrukcją lub gruntem. Luźno ułożone włókno może poprawnie informować o temperaturze, a jednocześnie słabo przenosić odkształcenia. Kabel przeznaczony do DAS powinien zapewniać właściwe sprzężenie mechaniczne, natomiast w systemie DTS znaczenie mają odporność powłoki, warunki środowiskowe i sposób prowadzenia trasy.

Dlatego projekt monitoringu konstrukcji powinien obejmować nie tylko jednostkę pomiarową. Potrzebne są również projekt kabla i jego mocowania, trasa referencyjna, kompensacja temperatury, szafa i transmisja danych, integracja z systemem nadrzędnym oraz procedura reakcji na alarm. W strefach zagrożonych wybuchem trzeba zweryfikować wymagane dopuszczenia całego rozwiązania. Pasywny kabel sensoryczny nie wymaga zasilania wzdłuż trasy, lecz elektronika odczytowa i pozostałe elementy instalacji nadal muszą zostać właściwie zaprojektowane.

W tej architekturze światłowodowe systemy monitoringu dobiera się do zdefiniowanego ryzyka i wymaganej wielkości pomiarowej, a dopiero później porównuje parametry urządzeń. Porównaj światłowodowe systemy monitoringu dostępne w ofercie Interlab i wybierz technologię odpowiednią do konkretnego ryzyka oraz wymaganej wielkości pomiarowej: https://interlab.pl/kategoria-produktu/systemy-monitoringu .

O co zapytać przed wyborem systemu?

Najpierw należy określić, jaka zmiana ma zostać wykryta i z jakim wyprzedzeniem potrzebna jest informacja. Potem można ustalić:

wymaganą długość pomiarową oraz rozdzielczość przestrzenną; oczekiwaną dokładność, czas odświeżania i dopuszczalny poziom fałszywych alarmów; sposób montażu kabla i jego odporność na wilgoć, pył, uszkodzenia mechaniczne oraz temperaturę; zasady tworzenia linii bazowej i progów alarmowych; sposób przekazywania danych do SCADA, systemu bezpieczeństwa lub centrum dyspozytorskiego; testy odbiorcze FAT i SAT, scenariusze walidacyjne, redundancję oraz późniejszą diagnostykę trasy.

Warto rozdzielić demonstrację technologii od systemu produkcyjnego. Udany pomiar próbny potwierdza, że sygnał jest widoczny. Dopiero walidacja na reprezentatywnej trasie pokazuje, czy algorytm odróżnia zdarzenie istotne od ruchu maszyn, prac utrzymaniowych i zmian środowiskowych. Jeśli projekt wymaga rozproszonego pomiaru akustycznego, sprawdź systemy DAS dostępne w ofercie Interlab: https://interlab.pl/kategoria-produktu/systemy-monitoringu/das-systemy-akustyczne .

System pomiarowy nie sprowadza się zatem do „długiego czujnika”. Technologia odczytu, kabel, montaż, analiza danych i procedura działania muszą odpowiadać jednemu, precyzyjnie zdefiniowanemu ryzyku. Dopiero wtedy monitoring staje się narzędziem decyzji, a nie kolejnym źródłem alarmów.