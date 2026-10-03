Górnictwo

Mamy kolejne zdjęcia z rewitalizacji szybu basztowego byłej kopalni Saturn

Czeladź pozyskała niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytkowego szybu basztowego dawnej kopalni Saturn. Mamy najnowsze zdjęcia w galerii, na których można zobaczyć, jak przebiegają prace rewitalizacyjne.

Monika Krezel

Monika Krężel

3 października 2026, 11:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: FB Zbigniew Szaleniec

Szyb basztowy kopalni Saturn

fot: FB Zbigniew Szaleniec

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Galeria
(16 zdjęć)

Czeladź pozyskała niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytkowego szybu basztowego dawnej kopalni Saturn. Mamy najnowsze zdjęcia w galerii, na których można zobaczyć, jak przebiegają prace rewitalizacyjne.

W kwietniu została podpisana umowa z wyłonioną w przetargu firmą Efekt, na rewitalizację kolejnych obiektów po byłej kopalni Saturn w Czeladzi. Chodzi o pęknięty budynek szybu II oraz budynek maszyny wyciągowej tego szybu. Odnowione zostaną także zarówno zgromadzone obok maszyny górnicze, jak i te wewnątrz budynków szybowych.

W mediach społecznościowych burmistrz Czeladzi Zbigniew Szaleniec zdał ostatnio relację z roboczej wizyty na rewitalizowanym szybie basztowym.

- Remont szybu basztowego to jedno z najtrudniejszych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na terenie byłej kopalni Saturn. Wykonawca na bieżąco, razem z projektantem aktualizuje proces prac , który wymaga akceptacji inwestora, czyli kierownictwa miasta i nadzorującego tę inwestycję MZGK. Stąd nasze częste wizyty na budowie i narady, by ustalić dalsze kierunki działania - napisał burmistrz.

Dołączył też zdjęcia z wnętrza obiektu dokumentujących aktualny przebieg prac.

Szyb basztowy z maszyną wyciągową kopalni Saturn w Czeladzi przejdzie remont dzięki unijnemu wsparciu. Miasto pozyskało niemal 7 milionów złotych na ratowanie zabytku. To jeden z zaledwie dwóch tego typu obiektów w Polsce.

Kopalnia Saturn zakończyła wydobycie w 1996 r.

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