Transformacja od A do Z

Elektrycy w rudzkiej szkole pod patronatem Węglokoksu Energia

Od najbliższego roku szkolnego w Zespole Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej we współpracy z Węglokoksem Energia Sp. z o.o. uruchomiona zostanie klasa patronacka w zawodzie technik elektryk. W tej sprawie podpisana została specjalna umowa. Dla uczniów oznacza to m.in. praktyki w zakładach patrona, dostęp do schematów oraz środki na stypendia i doposażenie pracowni.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

27 sierpnia 2026, 11:03
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Ruda Śląska

Uczniowie ze wsparciem biznesu

fot: UM Ruda Śląska

Od najbliższego roku szkolnego w Zespole Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej we współpracy z Węglokoksem Energia Sp. z o.o. uruchomiona zostanie klasa patronacka w zawodzie technik elektryk. W tej sprawie podpisana została specjalna umowa. Dla uczniów oznacza to m.in. praktyki w zakładach patrona, dostęp do schematów oraz środki na stypendia i doposażenie pracowni.

- Kluczowe w procesie edukacji jest, aby absolwenci nie tylko mieli odpowiednią wiedzę, ale również praktyczne doświadczenie, tak cenne dla przyszłych pracodawców. Taka współpraca umożliwia realizację obu tych aspektów na wysokim poziomie – mówi prezydent Michał Pierończyk, który podpisał umowę w imieniu szkoły.

 

- Patronat nad klasą o profilu technik elektryk to inwestycja w młodych ludzi i kompetencje, których nowoczesna energetyka potrzebuje już dziś. Chcemy łączyć naukę z praktyką i pokazywać uczniom, że dobry zawód daje realne perspektywy rozwoju oraz stabilnej pracy. W ten sposób odpowiedzialnie budujemy kadry przyszłości – z myślą zarówno o rozwoju naszej spółki, jak i całego regionu – mówi Maciej Sołtysik, prezes Węglokoksu Energia Sp. z o.o.

Patron pomoże uczniom

Patron udostępni uczniom schematy do nauki, umożliwi odbycie praktyk w swoich ciepłowniach oraz zorganizuje wycieczki w celu zapoznania uczniów z pracą w ciepłowni oraz zaznajomienia ich z układami kogeneracji. Współpraca ma także wymiar finansowy – Węglokoks Energia Sp. z o.o. zapewni środki na doposażenie laboratorium do praktycznej nauki zawodu elektryka oraz na stypendium dla najlepszego ucznia. Spółka zadeklarowała również wolę zatrudniania absolwentów klasy patronackiej w pierwszej kolejności, w miarę posiadanych potrzeb kadrowych oraz dostępnych stanowisk pracy.

Klasa patronacka w zawodzie technik elektryk ruszy już w roku szkolnym 2026/2027 i obejmie uczniów, którzy rozpoczynają teraz naukę w klasie drugiej. Umowa została zawarta na cały pozostały czas edukacji w technikum, czyli do 30 czerwca 2030 roku. – To dla nas bardzo ważne porozumienie, poszerzające grono czynnych zakładów pracy, z którymi współpracujemy. W drugiej klasie mamy bardzo dobrych elektryków, którzy korzystając z doświadczeń Węglokoksu Energia będą mogli w pełni rozwinąć swój potencjał. Bardzo cenne są w tym względzie praktyki w ciepłowniach – mówi Damian Pomocka, dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej.

W ramach Zespołu Szkół nr 3 w Rudzie Śląskiej funkcjonują technikum oraz szkoła branżowa I stopnia. Technikum prowadzi kierunki technik elektryk, technik spedytor i technik informatyk, a szkoła branżowa – klasę wielozawodową.

Węglokoks Energia Sp. z o.o. jest jedną z Grupy Spółek Węglokoks S.A. Podstawową działalnością Grupy Kapitałowej Węglokoks Energia jest wytwarzanie, dystrybucja oraz sprzedaż ciepła i energii elektrycznej do odbiorców końcowych, a jej misją - zaspokajanie potrzeb energetycznych w sposób nowoczesny, efektywny i bezpieczny, z dbałością o środowisko.

Grupa Kapitałowa Węglokoks Energia podpisała również umowy o współpracy z dwiema innymi szkołami w Rudzie Śląskiej: Zespołem Szkół nr 4 im. Piotra Latoski, prowadzącym klasę o profilu technik mechatronik oraz Zespołem Szkół nr 6 im. Mikołaja Kopernika, kształcącym uczniów w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. W ramach współpracy Grupa wspiera lokalne szkoły branżowe, doposażając je w niezbędne urządzenia i wyposażenie dydaktyczne, które pomagają w kształceniu przyszłych specjalistów sektora energetycznego. Uczniowie odbywają praktyki zawodowe w spółkach Grupy Kapitałowej, zdobywając cenne doświadczenie zawodowe. Absolwenci tych kierunków znajdują zatrudnienie w GK WE, czego przykładem jest obecnie zatrudniony w spółce Węglokoks Energia ZCP elektryk, który swoją ścieżkę zawodową rozpoczął właśnie dzięki współpracy szkoły z Grupą.

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