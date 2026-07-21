Zachowaj spokój, to tylko ćwiczenia
Uwaga, 21 lipca 2026 roku w godzinach 7:00–19:00 odbędzie się ogólnokrajowe ćwiczenie pk. „Alarm-26” z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu. Zachowaj spokój!
fot: ŚUW
To tylko ćwiczenia
fot: ŚUW
Uwaga, 21 lipca 2026 roku w godzinach 7:00–19:00 odbędzie się ogólnokrajowe ćwiczenie pk. „Alarm-26” z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu. Zachowaj spokój!
W ramach treningu zaplanowano uruchomienie syren alarmowych na terenie między innymi województwa śląskiego.
Po usłyszeniu alarmu zachowajmy spokój i czekajmy na jego odwołanie.
Więcej na temat sygnałów alarmowych na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB): https://www.gov.pl/web/rcb/sygnaly-alarmowe3