Kraj i Świat

Zachowaj spokój, to tylko ćwiczenia

Uwaga, 21 lipca 2026 roku w godzinach 7:00–19:00 odbędzie się ogólnokrajowe ćwiczenie pk. „Alarm-26” z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu. Zachowaj spokój!

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

21 lipca 2026, 09:01
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ŚUW

To tylko ćwiczenia

fot: ŚUW

Uwaga, 21 lipca 2026 roku w godzinach 7:00–19:00 odbędzie się ogólnokrajowe ćwiczenie pk. „Alarm-26” z zakresu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniu. Zachowaj spokój!

W ramach treningu zaplanowano uruchomienie syren alarmowych na terenie między innymi województwa śląskiego.

Po usłyszeniu alarmu zachowajmy spokój i czekajmy na jego odwołanie.

Więcej na temat sygnałów alarmowych na stronie internetowej Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB): https://www.gov.pl/web/rcb/sygnaly-alarmowe3

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