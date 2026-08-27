Doskonalili umiejętności, by ratować sprawnie. Zobacz jak to wygądało

Na Zalewie Porajskim odbyły się ćwiczenia ratownicze z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych podmiotów zaangażowanych w działania ratownicze i zarządzanie kryzysowe. W wydarzeniu uczestniczyli Wojewoda Śląski Marek Wójcik oraz Wicewojewoda Śląski Adam Zaczkowski.

Na Zalewie Porajskim odbyły się ćwiczenia ratownicze z udziałem Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz innych podmiotów zaangażowanych w działania ratownicze i zarządzanie kryzysowe. W wydarzeniu uczestniczyli Wojewoda Śląski Marek Wójcik oraz Wicewojewoda Śląski Adam Zaczkowski.

Celem ćwiczeń było doskonalenie prowadzenia działań ratowniczych na obszarach wodnych, a także sprawdzenie współpracy i wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi służbami i podmiotami ratowniczymi.

– Takie ćwiczenia pozwalają doskonalić nie tylko umiejętności poszczególnych ratowników, ale przede wszystkim współpracę służb. W przypadku poważnego zdarzenia, takiego jak to, które było przedmiotem ćwiczeń, konieczne jest skoordynowane działanie wielu podmiotów – od straży pożarnej i ratownictwa medycznego po służby i organizacje specjalizujące się w ratownictwie wodnym. Dzisiejsze ćwiczenia są okazją do sprawdzenia tej współpracy w praktyce – powiedział wojewoda śląski Marek Wójcik.

W działaniach na Zalewie Porajskim wzięło udział około 70 osób

W ćwiczeniach uczestniczyli strażacy z JRG Myszków, JRG nr 1 w Częstochowie, JRG Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie oraz druhowie z OSP Poraj, OSP Choroń i OSP Stara Huta. W działania zaangażowane zostały również Policja, WOPR, Jurajska Grupa GOPR, Związek Harcerstwa Polskiego oraz przedstawiciele zarządzania kryzysowego Gminy Poraj i Powiatu Myszkowskiego.

Scenariusz ćwiczeń zakładał prowadzenie działań po wypadku na wodzie, w którym uczestnicy rejsu znaleźli się w niebezpieczeństwie. Ratownicy musieli zmierzyć się z koniecznością prowadzenia jednoczesnych działań na wodzie i lądzie, udzieleniem pomocy osobom poszkodowanym oraz współpracą z pozostałymi służbami.

Uczestnicy wydarzenia mogli również odwiedzić punkt Akademii OLiOC i zdobyć praktyczne