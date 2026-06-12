Energetyka

Domański: Pracujemy nad tym, aby ceny energii w Polsce spadały

Ministerstwo Finansów we współpracy z resortami: energii, klimatu i aktywów państwowych pracuje nad tym, aby ceny energii w kraju były coraz niższe, w szczególności dla przemysłu energochłonnego - poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Pap

12 czerwca 2026, 07:40
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: KPRM

Andrzej Domański, minister finansów i gospodarki

fot: KPRM

Ministerstwo Finansów we współpracy z resortami: energii, klimatu i aktywów państwowych pracuje nad tym, aby ceny energii w kraju były coraz niższe, w szczególności dla przemysłu energochłonnego - poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

W trakcie otwierającego Kongres Polska Chemia “okrągłego stołu“ minister odniósł się do uwag, że energia produkowana w morskich farmach wiatrowych i elektrowni jądrowej może się okazać droższa niż 500 zł/MWh.

- Ceny energii w Polsce muszą spadać. (...) Nie potrzebujemy po tej pułapce węglowej na kolejne dekady wpadać w pułapkę wyższych cen energii generowanych przez inne źródła. Z Ministerstwem Energii, Ministerstwem Klimatu, Ministerstwem Aktywów Państwowych wspólnie pracujemy, żeby ceny energii w Polsce, w szczególności dla sektorów energochłonnych, systematycznie spadały - powiedział Domański.

Skomentował także planowaną w Unii Europejskiej rewizję systemu handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla (ETS).

- System ETS nie może być podatkiem nałożonym na produkcję. System ETS ma być narzędziem do wspierania transformacji energetycznej, zwiększania produkcyjności - wskazał Domański.

Przypomniał, że Polska rozpoczęła transformację energetyczną później niż inne kraje UE i ma w tej kwestii wiele do zrobienia. Podkreślił, że nie należy dopuścić do tego, aby nowe unijne regulacje “uderzały w Polskę“.

Z kolei wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta przypomniał, że unijne gospodarki stają się coraz mniej konkurencyjne, niż na przykład Chiny czy Turcja, które nie stosują regulacji klimatycznych.

- My cały czas w Europie rozmawiając, kładziemy akcent na konkurencyjność, bezpieczeństwo, na odporność - powiedział Bolesta.

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