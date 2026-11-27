Mam nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę, która wprowadza zmiany w progach podatkowych - powiedział w czwartek wicepremier, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. - Czekam, jak myślę miliony Polaków, ponieważ to jest decyzja, która ma znaczenie dla sytuacji finansowej milionów polskich rodzin - powiedział Domański w TVP Info, zapytany o to, czy czeka na podpis prezydenta pod ustawą.

Mam nadzieję, że prezydent Karol Nawrocki podpisze ustawę, która wprowadza zmiany w progach podatkowych - powiedział w czwartek wicepremier, minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. - Czekam, jak myślę miliony Polaków, ponieważ to jest decyzja, która ma znaczenie dla sytuacji finansowej milionów polskich rodzin - powiedział Domański w TVP Info, zapytany o to, czy czeka na podpis prezydenta pod ustawą.

Podkreślił, że na zmianach wprowadzonych ustawą skorzysta 3,5 miliona podatników, a korzyść dla rodziny może wynieść nawet 7200 złotych w skali roku.

- Mam nadzieję, że pan prezydent Nawrocki tym razem w końcu stanie po stronie Polaków, a nie po stronie wielkich korporacji i opowie się za niższymi podatkami - dodał wicepremier.

Podkreślił, że zaproponowana stawka CIT to podwyżka "do poziomu takiej średniej europejskiej, tutaj nie mówimy o niczym naprawdę wyjątkowym."

Na początku listopada Senat opowiedział się za przyjęciem ustawy, która podnosi próg podatkowy ze 120 tys. do 130 tys. zł, wprowadza nowy próg w wysokości 150 tys. zł oraz nową stawkę dla dochodów między 130 tys. a 150 tys. zł na poziomie 24 proc.

Jednocześnie stawka daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, rośnie z 4 do 5 proc. Według danych za 2024 r. daninę tę płaci 39 tys. osób. Ustawa podnosi też stawkę podatku CIT płaconego przez firmy, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro, do 22 proc. z 19 proc.