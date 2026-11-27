Z przypadkami podnoszenia, a następnie obniżania cen towarów w sklepach przed Black Friday w celu wywołania wrażenia, że promocja jest bardziej atrakcyjna niż w rzeczywistości, zetknęło się 71,51 proc. konsumentów - wynika z badania UCE Research i Shopfully Poland.

Z przypadkami podnoszenia, a następnie obniżania cen towarów w sklepach przed Black Friday w celu wywołania wrażenia, że promocja jest bardziej atrakcyjna niż w rzeczywistości, zetknęło się 71,51 proc. konsumentów - wynika z badania UCE Research i Shopfully Poland.

Autorzy badania poinformowali, że 51,89 proc. ankietowanych zadeklarowało, że "wielokrotnie" zetknęło się z przypadkami cenowych manipulacji mających na celu sztuczne podniesienie atrakcyjności wyprzedaży w Black Friday.

Z kolei 19,62 proc. respondentów wskazało, że spotkało się z takimi sytuacjami "kilka razy". Odsetek badanych, którzy nigdy takiego procederu nie zauważyli, wyniósł 4,38 proc. Z kolei 17,83 proc. wskazało, że nigdy nie weryfikowało cen pod tym kątem.

Nie takie okazje jak piszą

Autorzy badania zastrzegli, że wyniki pokazują skalę deklarowanych obserwacji, a nie rzeczywistych manipulacji cenowych.

"Z perspektywy rynku najważniejsze jest to, że tak duża grupa konsumentów kojarzy wyprzedaże z ryzykiem napotkania pozornych promocji, które nie przynoszą kupującym korzyści. Dla sprzedawców to wyraźny sygnał, że sama informacja o wysokim rabacie może nie wystarczyć do przekonania klienta. Coraz większe znaczenie ma wiarygodność przedstawianej oferty i umożliwienie klientom jej samodzielnego zweryfikowania" - zauważył Robert Biegaj z Shopfully Poland.

Ekspert zwrócił uwagę, że zainteresowanie Black Friday pozostaje wysokie, co oznacza, że konsumenci nie chcą rezygnować z zakupów, tylko dlatego, że mają zastrzeżenia do części promocji.

"Mogą natomiast bardziej selektywnie podchodzić do ofert. Dla sprzedawców oznacza to, że konkurencja cenowa powinna iść w parze z budowaniem wiarygodności, bo od niej w dużej mierze zależą decyzje zakupowe" - zaznaczył.

Biegaj zwrócił uwagę, że obowiązujące przepisy regulujące prezentowanie obniżek cen w sklepach stanowią istotne zabezpieczenie interesów konsumentów. Sprzedawca informujący o promocji ma obowiązek wskazać najniższą cenę z 30 dni przed jej wprowadzeniem. To właśnie ona powinna stanowić punkt odniesienia przy komunikowaniu wielkości obniżki.

"Rozwiązanie to ogranicza możliwość podwyższenia ceny na krótko przed wyprzedażą, a następnie przedstawienia powrotu do wcześniejszego poziomu jako wyjątkowej okazji. Jednak regulacje nie eliminują całkowicie ryzyka wprowadzania konsumentów w błąd. Duże znaczenie ma sposób ich stosowania przez sprzedawców i czytelność zamieszczanych informacji. Jeżeli np. sprzedawca eksponuje wysoki rabat, a właściwa cena odniesienia jest mało widoczna, klient nadal może błędnie ocenić atrakcyjność oferty" - podkreślił ekspert.

W ocenie Biegaja niezbędne jest egzekwowanie przepisów, a co za tym idzie skuteczna kontrola placówek handlowych i internetowych platform e-commerce. Ograniczeniom powinny podlegać również komunikaty wywołujące nieuzasadnioną presję zakupową.

Zgodnie z amerykańską tradycją Black Friday obchodzony jest po Dniu Dziękczynienia, który przypada w USA w czwarty czwartek listopada (w tym roku jest to 26 listopada). Tegoroczny Black Friday wypada więc w piątek, 27 listopada. Sklepy szykują oferty także w dniach poprzedzających tę datę. Badanie zostało zrealizowane przez UCE Research i Shopfully Poland na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków.