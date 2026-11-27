Bardzo bym nalegał, żeby prezydent to dzisiaj podpisał - powiedział w piątek premier Donald Tusk, odnosząc się do ustawy wprowadzającej m.in. nowy próg i stawkę podatkową w PIT. Według niego ewentualne weto prezydenta byłoby dla Karola Nawrockiego "politycznym samobójem".

Bardzo bym nalegał, żeby prezydent to dzisiaj podpisał - powiedział w piątek premier Donald Tusk, odnosząc się do ustawy wprowadzającej m.in. nowy próg i stawkę podatkową w PIT. Według niego ewentualne weto prezydenta byłoby dla Karola Nawrockiego "politycznym samobójem".

W piątek upływa termin, w którym prezydent Karol Nawrocki musi podpisać lub zawetować ustawę wprowadzającą m.in. nowy próg i stawkę podatkową w PIT.

Podczas piątkowej konferencji prasowej premier Donald Tusk był pytany o opinię w sprawie decyzji prezydenta Karola Nawrockiego dotyczącej ustawy, która m.in. wprowadza nowy próg podatkowy i nową stawkę podatkową.

Mówimy o bardzo konkretnym interesie milionów Polek i Polaków

- Bardzo bym nalegał, żeby prezydent to dzisiaj podpisał, bo mówimy o bardzo konkretnym interesie milionów Polek i Polaków; to podniesienie progu podatkowego, to ratowanie wynagrodzeń w takich zawodach jak nauczyciele czy pielęgniarki, ratowanie tych wynagrodzeń przed opresją podatkową. Bo ludzie w Polsce zarabiają dużo więcej, w ciągu tych 3 lat w bardzo wielu grupach pojawiły się spore podwyżki (..) i później ludzie czują się rozczarowani, bo zarabiają, tak jak marzyli o tym, wyraźniej więcej, ale nagle wpadają w drugi próg - powiedział premier.

Podkreślił, że ustawa jest próbą naprawy tego mimo niełatwej sytuacji budżetu. Zdaniem szefa rządu ewentualne weto prezydenta do ustawy byłoby dla Nawrockiego "politycznym samobójem". Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym zakłada podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu pozostałaby na poziomie 12 proc.

Nowela wprowadza nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł pozostaną objęte stawką 32 proc. Jednocześnie stawka daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, rośnie z 4 do 5 proc. Według danych za 2024 r. daninę tę płaci 39 tys. osób.

Ustawa podnosi stawkę podatku CIT, płaconego przez firmy, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro, do 22 proc. z 19 proc. Nowela obniża także limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem z 2 mln euro do 250 tys. euro. Dodatkowo stawka 17 proc. będzie stosowana dla nadwyżki przychodów ponad 300 tys. euro osiągniętych w trakcie roku.