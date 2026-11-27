Jak wyjaśnił, ze względu na niekorzystny kontrakt gazowy lokalnego producenta ciepła ceny w mieście są znacznie wyższe, niż w okolicy. W czwartkowej informacji magistratu zaznaczono, że apel radnych wspiera działania władz miasta, które w poniedziałek spotkały się w Ministerstwie Energii z wiceministrem Konradem Wojnarowskim, przedstawicielami rudzkich spółdzielni mieszkaniowych, Węglokoksu, Orlenu i Urzędu Regulacji Energetyki.

Bardzo drogie ciepło

Już na początku listopada br. zarządcy rudzkich nieruchomości wystąpili do resortów z wnioskiem o interwencję. Cena ciepła w Rudzie Śląskiej osiągnęła 207,92 zł za gigadżul, gdy w sąsiednich miastach jest znacznie niższa.

Według spółdzielców i samorządowców źródłem problemu jest niekorzystny kontrakt gazowy z 2022 r., zawarty w szczycie kryzysu energetycznego przez poprzedni zarząd spółki Węglokoks Energia ZCP z PGNiG Obrót Detaliczny.

Jak wskazuje miasto, kontrakt podpisano przy stawkach sięgających 200 euro za megawatogodzinę: choć rynkowe ceny paliwa spadły obecnie poniżej 80 euro za MWh, historyczne koszty zostały rozłożone do końca 2029 r. W efekcie w sezonie 2025/26 comiesięczne zaliczki na ogrzewanie wzrosły średnio o 60 proc. rdr., a roczny koszt ogrzania 50-metrowego lokalu wzrósł z ok. 3,1 tys. zł do blisko 4,9 tys. zł.

Samorząd broni mieszkańców

Sytuacja dotyczy przede wszystkim lokatorów budynków wielorodzinnych zasilanych z elektrociepłowni Mikołaj i Nowy Wirek, którzy ze względów technicznych nie mogą zmienić dostawcy. W stanowisku Rada Miasta wniosła o pilną interwencję Ministra Aktywów Państwowych oraz przyspieszenie postępowania arbitrażowego między spółkami gazowymi.

Radni postulują też wdrożenie mechanizmów osłonowych dla mieszkańców zasilanych z EC Mikołaj i EC Nowy Wirek, zbadanie sytuacji taryfowej przez Prezesa URE oraz zapewnienie pełnej przejrzystości w kształtowaniu stawek.

Podczas poniedziałkowych rozmów z udziałem wiceministra Wojnarowskiego przedstawiono postulaty: objęcia spółdzielni mieszkaniowych ochroną taryfową w przygotowywanej ustawie o mrożeniu cen gazu, przedłużenie i modyfikację bonu ciepłowniczego po zakończeniu bieżącego roku oraz nowe ukształtowanie kontraktu gazowego na linii Węglokoks - myORLEN, pod nadzorem MAP.

Cytowany prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk wyraził satysfakcję, że udało się zgromadzić wszystkie strony, od których zależy rozwiązanie problemu wysokich rachunków za ogrzewanie w mieście.

"Minister zadeklarował, że w ciągu najbliższych 2-3 tygodni nasze propozycje zostaną szczegółowo przeanalizowane zarówno przez Ministerstwo Energii, jak i Ministerstwo Aktywów Państwowych. Liczę na to, że jeszcze w tym roku uda się wypracować konkretne rozwiązanie, które realnie odciąży budżety tak wielu mieszkańców Rudy Śląskiej" - zrelacjonował Pierończyk.

Rudzki samorząd argumentuje, że dotychczasowy bon ciepłowniczy nie rozwiązuje systemowo problemu - w bieżącej edycji Rudzianie złożyli już 4,5 tys. wniosków, a w poprzednim sezonie wypłacono im blisko 6 mln zł.

Władze miasta uważają, że szybkie wypracowanie rozwiązań osłonowych i taryfowych przez resorty energii i aktywów jest ważne również ze względów ekologicznych: obecne ceny ciepła systemowego zniechęcają mieszkańców do rezygnacji z pieców węglowych i grożą zahamowaniem realizacji regionalnej uchwały antysmogowej.

Ceny ciepła zostały uwolnione 1 lipca ub. roku, co przełożyło się podwyżki dla ok. 70 tys. mieszkańców Rudy Śląskiej. Wysokość podwyżek zależy odtąd m.in. technologii produkcji: tam, gdzie jak w Rudzie Śląskiej produkcja jest najdroższa, podwyżki są najwyższe.

Od września ub. roku gospodarstwa domowe o niskich dochodach mogą ubiegać się o bony ciepłownicze, częściowo rekompensujące wysokie ceny ogrzewania.

W połowie br. spółka Węglokoks Energia ZCP z grupy Węglokoksu zapowiedziała, że zbuduje w Rudzie Śląskiej nową magistralę ciepłowniczą. Umożliwi ona zasilanie obszaru dzielnicy Bielszowice, w której ciepło dostarcza dotąd stara ciepłownia węglowa, z efektywnego energetycznie systemu Mikołaj/Nowy Wirek. W poprzednich latach na gaz ziemny przebudowano wszystkie kotły węglowe Elektrociepłowni Mikołaj, a w projekcie Nowe Źródło Nowy Wirek zbudowano gazowy obiekt, oparty na wysokosprawnej kogeneracji. Spółka Węglokoks Energia ZCP odpowiada za produkcję i dostawy ciepła w wybranych lokalizacjach Rudy Śląskiej.