Reforma planowania przestrzennego była potrzebna i zmierzała w dobrym kierunku, jednak jej wdrażanie przebiegało z dużymi opóźnieniami po stronie administracji rządowej i samorządów, co utrudniło realizację inwestycji w wielu gminach - poinformowała w czwartek Najwyższa Izba Kontroli.

Reforma planowania przestrzennego była potrzebna i zmierzała w dobrym kierunku, jednak jej wdrażanie przebiegało z dużymi opóźnieniami po stronie administracji rządowej i samorządów, co utrudniło realizację inwestycji w wielu gminach - poinformowała w czwartek Najwyższa Izba Kontroli.

Jak wskazała w wynikach kontroli Najwyższa Izba Kontroli, głównym celem reformy, która weszła w życie we wrześniu 2023 r., było ograniczenie chaosu urbanistycznego poprzez wprowadzenie planów ogólnych gmin oraz zmianę zasad wydawania decyzji o warunkach zabudowy (WZ).

Kontrola wykazała jednak, że harmonogram wdrożenia nowych rozwiązań był zbyt ambitny i nie odpowiadał rzeczywistym możliwościom ich realizacji. Według NIK za opóźnienia odpowiadały zarówno Ministerstwo Rozwoju i Technologii, jak i gminy. Resort nie przewidział skali uwag zgłaszanych do projektu ustawy i z opóźnieniem wydał akty wykonawcze oraz przeprowadził szkolenia.

Niedobór specjalistów zdolnych do przygotowywania planów ogólnych

Dodatkowym problemem okazał się niedobór specjalistów zdolnych do przygotowywania planów ogólnych. Mimo że ponad 90 proc. gmin rozpoczęło procedury sporządzania planów ogólnych, do terminu wygaśnięcia dotychczasowych studiów zagospodarowania przestrzennego, czyli 31 sierpnia 2026 r., uchwaliła je około połowa samorządów.

Jedną z głównych przyczyn były braki kadrowe oraz niewystarczająca liczba urbanistów i planistów. Izba zwróciła uwagę, że zapowiedź ograniczenia możliwości wydawania decyzji WZ doprowadziła do gwałtownego wzrostu liczby składanych wniosków.

W 2025 r. ich liczba była o 159 proc. wyższa od średniej rocznej z lat 2004-2023, co znacząco zwiększyło obciążenie urzędów gmin. NIK wskazała również, że od 31 sierpnia 2026 r. w gminach bez uchwalonego planu ogólnego nie można co do zasady uzyskiwać nowych decyzji o warunkach zabudowy. Oznacza to utrudnienia dla mieszkańców i inwestorów zamierzających realizować nowe przedsięwzięcia budowlane.

Reforma została powiązana z finansowaniem z Krajowego Planu Odbudowy. Na szkolenia przeznaczono ponad 17 mln zł, a na opracowanie planów ogólnych, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i programów rewitalizacji około 896 mln zł.

Ze względu na opóźnienia obniżono jednak wskaźnik liczby gmin zobowiązanych do przyjęcia planów ogólnych z 100 proc. do 744 gmin, czyli 30 proc., aby utrzymać dostęp do środków z KPO. Według danych przytoczonych przez NIK na 31 października 2026 r. plany ogólne uchwaliło 1165 gmin, czyli blisko 47 proc. wszystkich gmin w Polsce. Jednocześnie około 11 proc. powierzchni kraju nie było objęte ani planami ogólnymi, ani ich projektami, ani miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego; zamieszkuje je około 1,9 mln osób.