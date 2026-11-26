Szary pył osiadający na regałach, towarze i kołach wózków, który pojawia się ponownie dzień po sprzątaniu, może świadczyć o ścieraniu się wierzchniej warstwy posadzki. W takim przypadku skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie utwardzacza krzemianowego. Zabieg, nazywany krzemianowaniem, polega na naniesieniu preparatu, który wnika w beton i reaguje ze składnikami cementu, wzmacniając jego powierzchnię od wewnątrz. Przed aplikacją posadzkę trzeba dokładnie oczyścić, a pęknięcia i ubytki naprawić.

Szary pył osiadający na regałach, towarze i kołach wózków, który pojawia się ponownie dzień po sprzątaniu, może świadczyć o ścieraniu się wierzchniej warstwy posadzki. W takim przypadku skutecznym rozwiązaniem jest zastosowanie utwardzacza krzemianowego. Zabieg, nazywany krzemianowaniem, polega na naniesieniu preparatu, który wnika w beton i reaguje ze składnikami cementu, wzmacniając jego powierzchnię od wewnątrz. Przed aplikacją posadzkę trzeba dokładnie oczyścić, a pęknięcia i ubytki naprawić.

Krzemianowanie jest tańsze i szybsze niż wymiana posadzki. Prace można też prowadzić etapami, wydzielając kolejne strefy, dzięki czemu magazyn nie musi być całkowicie wyłączony z użytkowania. Preparat krzemianowy nie rozwiąże jednak każdego problemu z betonem, więc przed decyzją trzeba sprawdzić stan płyty.

Skąd bierze się pył na posadzce magazynu

Zatarta posadzka ma na wierzchu cienką warstwę mleczka cementowego, która jest słabsza niż beton pod nią. Pod kołami wózków widłowych i paleciaków ta warstwa stopniowo się ściera, a drobny pył mineralny unosi się przy każdym przejeździe. Z czasem kruszywo staje się coraz bardziej widoczne, a na powierzchni pojawiają się wykruszenia. Mycie usuwa jedynie zalegający pył, nie zatrzymuje jednak dalszego ścierania betonu, dlatego efekt sprzątania szybko znika.

Czym jest krzemianowanie i jak działa impregnat krzemianowy

Krzemianowanie to chemiczne utwardzanie betonu. Preparat krzemianowy wnika w pory i reaguje z wodorotlenkiem wapnia obecnym w zaczynie cementowym. Powstające związki krzemianowo-wapniowe wypełniają pory i mikropęknięcia, więc beton staje się twardszy i bardziej zwarty w samej strukturze, a nie tylko na powierzchni. Posadzka zachowuje dotychczasową grubość i wygląd, nie powstaje na niej dodatkowa powłoka podatna na łuszczenie, a jej nasiąkliwość się zmniejsza.

Na nowej posadzce zabieg wykonuje się krótko po zatarciu, gdy w betonie jest jeszcze dużo wolnego wapna i reakcja przebiega najskuteczniej. Na posadzce eksploatowanej od lat krzemianowanie ma sens, o ile beton jest zwarty, a problem sprowadza się do pylenia i ścierania. W starszym betonie wolnego wapna jest mniej, dlatego przed wyceną sprawdza się twardość i chłonność podłoża.

Krzemian litu, sodu czy potasu - jaki preparat do magazynu

Preparaty krzemianowe różnią się wielkością cząsteczki i stężeniem, a przez to głębokością penetracji. Wybór zależy od tego, jak zwarty jest beton i jak intensywnie pracuje posadzka:

krzemian litu ma najmniejszą cząsteczkę, wnika najgłębiej i nie zostawia białych wykwitów, dlatego stosuje się go na posadzkach intensywnie eksploatowanych,

krzemian sodu jest tańszy, wnika płycej i wymaga starannego zmycia nadmiaru,

krzemian potasu dobrze reaguje ze świeżym betonem, więc stosuje się go głównie na nowych posadzkach.

Jak przygotować posadzkę przed utwardzeniem

Preparat musi wniknąć w beton, a nie zostać na warstwie brudu, dlatego pierwszym etapem jest maszynowe doczyszczenie posadzki. Gdy powierzchnia jest zamknięta albo pokryta resztkami starych powłok, potrzebne jest szlifowanie, które otwiera pory. Pęknięcia, ubytki i wykruszone dylatacje naprawia się wcześniej, bo krzemian nie skleja betonu, który już się rozwarstwił. Sama aplikacja trwa krócej niż przygotowanie: preparat nanosi się równomiernie, pilnuje czasu reakcji i usuwa nadmiar.

Czego krzemianowanie nie załatwi

Utwardzony beton lepiej znosi ścieranie i środki chemiczne używane w obiekcie, ale nie staje się odporny na uderzenia. Upuszczona paleta albo widły wózka zostawią ślad tak samo jak na zwykłym betonie. Krzemianowanie nie wyrówna też kolein ani uskoków na łączeniach płyt. Jeśli posadzka jest głęboko spękana, najpierw potrzebna jest naprawa, a czasem ocena podbudowy.

PolerFloor (polerfloor.com) to firma z Poznania, która wykonuje krzemianowanie posadzek betonowych w halach produkcyjnych, magazynach, centrach logistycznych i garażach podziemnych w całej Polsce. Stosuje impregnat krzemianowy na bazie krzemianu litu, a miejsca wymagające naprawy wskazuje już podczas oceny podłoża. Prace prowadzi etapami, w uzgodnionych z zarządcą obiektu oknach serwisowych, również nocą. Dzięki temu magazyn może normalnie funkcjonować. Firma nie zajmuje się wykonywaniem nowych posadzek.

Jak dbać o posadzkę po krzemianowaniu

Po utwardzeniu posadzkę łatwiej utrzymać w czystości, ponieważ brud i olej wolniej wnikają w jej strukturę. Wystarczy regularne mycie maszynowe łagodnym detergentem i szybkie usuwanie wycieków. Piasek oraz drobny żwir z placu manewrowego warto zatrzymywać przy bramach, ponieważ pod kołami wózków działają jak materiał ścierny. W najbardziej obciążonych ciągach komunikacyjnych należy okresowo kontrolować stan betonu i w razie potrzeby ponowić zabieg.