Spośród respondentów, którzy mają zamiar w Black Friday polować na wyprzedażowe okazje, blisko 85 proc. zadeklarowało, że sprawdza, czy obniżone ceny rzeczywiście oznaczają korzystny zakup, a nie są jedynie marketingową manipulacją - wynika z badania UCE Research i Shopfully Poland.

Spośród respondentów, którzy mają zamiar w Black Friday polować na wyprzedażowe okazje, blisko 85 proc. zadeklarowało, że sprawdza, czy obniżone ceny rzeczywiście oznaczają korzystny zakup, a nie są jedynie marketingową manipulacją - wynika z badania UCE Research i Shopfully Poland.

Na zadane uczestnikom badania pytanie, czy przed kupieniem w Black Friday przecenionego produktu sprawdzają, czy obniżka jest realna, odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 39 proc. respondentów. Mniej kategorycznych wskazań "raczej tak" było 45,75 proc.

Ceny weryfikuje 84,75 proc. konsumentów, a 11,61 proc. tego nie robi

Promocyjnych cen "raczej" nie sprawdza 9,72 proc. ankietowanych, a 1,89 proc. wskazało, że zdecydowanie tego nie robi. 3,64 proc. uczestników badania nie pamiętało, czy sprawdzało ceny. Ogółem zatem ceny weryfikuje 84,75 proc. konsumentów, a 11,61 proc. tego nie robi.

Autorzy badania zwrócili uwagę, że odsetek odpowiedzi pozytywnych nie oznacza, że tyle samo klientów potrafi skutecznie rozpoznać pozorne promocje.

"Możemy mówić o wysokiej świadomości potrzeby kontroli cen, ale nie o potwierdzonej skuteczności takich działań. Dla jednych sprawdzenie promocji to porównanie ceny w dwóch sklepach, dla innych prześledzenie jej zmian w dłuższym okresie. Ostrożność nie musi też oznaczać nieufności wobec sprzedawców. Część konsumentów porównuje oferty po prostu dlatego, że chce dobrze wydać pieniądze" - zauważył Robert Biegaj z Shopfully Poland.

Ekspert zaznaczył, że sama wysokość rabatu nie przesądza o opłacalności zakupu.

"Liczy się cena końcowa, warunki dostawy i ewentualne koszty dodatkowe. W przeanalizowaniu, czy obniżka jest atrakcyjna, pomaga sprawdzenie historii cen, zwłaszcza w przypadku droższych towarów, ale nie zawsze jest ona łatwo dostępna lub jednoznaczna. Poza tym nawet autentyczna obniżka może okazać się nieatrakcyjna na tle cen oferowanych przez konkurencję" - podkreślił Biegaj.

Zgodnie z amerykańską tradycją Black Friday obchodzony jest po Dniu Dziękczynienia, który przypada w USA w czwarty czwartek listopada (w tym roku jest to 26 listopada). Tegoroczny Black Friday wypada więc w piątek, 27 listopada. Sklepy szykują oferty także w dniach poprzedzających tę datę. Badanie zostało zrealizowane przez UCE Research i Shopfully Poland na ogólnopolskiej próbie 1004 dorosłych Polaków.