W Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się pierwsze spotkanie pn. "BIZNES PRZY KAWIE - śniadanie rudzkich przedsiębiorców". Organizatorzy zapowiadają kolejne edycje.

W Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym odbyło się pierwsze spotkanie pn. "BIZNES PRZY KAWIE - śniadanie rudzkich przedsiębiorców". Organizatorzy zapowiadają kolejne edycje.

Integracja rudzkich przedsiębiorców

Ponad 50 przedsiębiorców z Rudy Śląskiej spotkało się 24 listopada na wydarzeniu zorganizowanym przez miejską spółkę Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny.

- Celem inicjatywy jest aktywizacja rudzkich przedsiębiorców i tworzenie okazji do budowania nowych relacji biznesowych. Takie eventy zazwyczaj są płatne, my dzięki pozyskaniu partnerów oferujemy je bezpłatnie - mówi Dawid Wowra, Dyrektor Operacyjny ŚPPT.



Podczas wydarzenia uczestnicy mieli okazję wysłuchać prezentacji doradcy podatkowego, który przestawił przygotowywane przez ustawodawcę zmiany podatkowe na nadchodzący rok. Następnie każdy z obecnych miał okazję przedstawić się na forum, co było wprowadzeniem do networkingu przy poczęstunku.

Idea Rady Gospodarczej

W wydarzeniu udział wziął Prezydent Rudy Śląskiej Michał Pierończyk, który przypomniał o tym, że w mieście powstaje Rada Gospodarcza. Zachęcił uczestników, aby zgłaszali się do nowego organu doradczego.

- Chcemy stworzyć przestrzeń do regularnego dialogu z lokalnymi przedsiębiorcami. Ich doświadczenie i wiedza mają być pomocne przy planowaniu działań wspierających rozwój gospodarczy Rudy Śląskiej - powiedział prezydent Michał Pierończyk.

Śląski Park Przemysłowo-Technologiczny

ŚPPT to miejska spółka z siedzibą przy ul. Szyb Walenty 26 w Rudzie Śląskiej. Park wynajmuje pomieszczenia biurowe, aktywizuje przedsiębiorców oraz przygotowuje tereny gospodarcze pod nowe inwestycje w mieście. Nowym prezesem spółki został niedawno Tomasz Bednarek, związany z Rudą wieloletni prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.