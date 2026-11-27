Koniec roku to dla wielu firm czas decyzji: gdzie bezpiecznie przechować surowce, sprzęt, materiały sypkie czy komponenty, a jednocześnie pojawia się pytanie – jaki będzie kolejny rok? Będzie więcej czy też może mniej zamówień? Dlatego warto zwrócić uwagę na modularne rozwiązania magazynowe. Polskie Hale Wielofunkcyjne Arbena to przestrzeń, którą można szybko zbudować oraz modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości.

Koniec roku to dla wielu firm czas decyzji: gdzie bezpiecznie przechować surowce, sprzęt, materiały sypkie czy komponenty, a jednocześnie pojawia się pytanie – jaki będzie kolejny rok? Będzie więcej czy też może mniej zamówień? Dlatego warto zwrócić uwagę na modularne rozwiązania magazynowe. Polskie Hale Wielofunkcyjne Arbena to przestrzeń, którą można szybko zbudować oraz modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości.

Tradycyjne hale murowane oznaczają długi czas inwestycji i wysokie koszty. Polskie Hale Wielofunkcyjne Arbena odpowiadają na tę potrzebę szybkimi, modułowymi i trwałymi konstrukcjami, a do 15 grudnia 2026 r. oferują promocję „Szczęśliwa 13-ka” – halę o szerokości 13 m w cenie 12-metrowej.

Promocja, która daje więcej przestrzeni bez dopłaty

Od 20 listopada do 15 grudnia 2026 r. wszystkie hale ARBENA o szerokości 13 m można zamówić w cenie standardowych hal 12-metrowych. Dodatkowy metr szerokości nie generuje dopłaty. Co więcej, na hale 13-metrowe o standardowych długościach 16, 20, 24 i 30 m (rozstaw łuków co 2 m) obowiązuje dodatkowy rabat 10%. Montaż realizowany jest w 2027 roku, co też pozwala z wyprzedzeniem zaplanować konieczne prace.

Szczegóły promocji i możliwość indywidualnej wyceny: arbena.pl/szczesliwa-13-ka-hala-13-m-w-cenie-12-tki .

Szybkie i dopasowane rozwiązanie magazynowe

Polskie Hale Wielofunkcyjne Arbena to konstrukcje projektowane i produkowane w Polsce. Siedziba firmy mieści się w Katowicach, a zakład produkcyjny w Siemianowicach Śląskich. Od 2012 roku firma dostarcza hale, które sprawdzają się jako magazyny surowców, zadaszenia procesów, obiekty dla sprzętu czy zaplecza logistycznego w przemyśle, w tym w branży górniczej i okołogórniczej.

Dlaczego warto?

Polskie Hale Wielofunkcyjne Arbena to funkcjonalne rozwiązanie dopasowane do potrzeb i możliwości firmy:

time to market : od projektu do montażu znacznie krócej niż przy tradycyjnym budownictwie; montaż często w ciągu kilku dni.

: od projektu do montażu znacznie krócej niż przy tradycyjnym budownictwie; montaż często w ciągu kilku dni. dopasowanie : każdy obiekt liczony indywidualnie pod strefę wiatrową i śniegową inwestycji oraz konkretne potrzeby (magazynowanie węgla, kruszyw, soli, sprzętu, materiałów sypkich etc.).

: każdy obiekt liczony indywidualnie pod strefę wiatrową i śniegową inwestycji oraz konkretne potrzeby (magazynowanie węgla, kruszyw, soli, sprzętu, materiałów sypkich etc.). modułowość : hala rośnie wraz z biznesem, dlatego szybko można ją rozbudować lub przenieść w innej miejsce.

: hala rośnie wraz z biznesem, dlatego szybko można ją rozbudować lub przenieść w innej miejsce. ochrona: szczelne zadaszenie chroni składowane materiały przed opadami i wilgocią gruntową, co bezpośrednio wpływa na jakość surowca i koszty procesu.

Technologia, która obniża całkowity koszt posiadania

Innowacyjność w standardzie, a nie w opcji. Polskie Hale Wielofunkcyjne Arbena opierają się na triadzie, gwarantującej trwałość na lata:

stal konstrukcyjna HX420M (zamiast wykorzystywanej przez większość producentów tańszej stali S355) - to wyższa granica plastyczności i realny zapas wytrzymałości przy obciążeniach śniegiem i wiatrem.

(zamiast wykorzystywanej przez większość producentów tańszej stali S355) - to wyższa granica plastyczności i realny zapas wytrzymałości przy obciążeniach śniegiem i wiatrem. powłoka antykorozyjna Magnelis® (zamiast tradycyjnego ocynku ogniowego) to samoregeneracja na rysach i krawędziach i ok. 3× dłuższa ochrona antykorozyjna. Warto przy tym podkreślić, że Arbena jako pierwsza firma w branży zastosowała Magnelis® w konstrukcjach hal łukowych.

(zamiast tradycyjnego ocynku ogniowego) to samoregeneracja na rysach i krawędziach i ok. 3× dłuższa ochrona antykorozyjna. Warto przy tym podkreślić, że Arbena jako pierwsza firma w branży zastosowała Magnelis® w konstrukcjach hal łukowych. profil FT150 (zamiast kratownicy ze spawami) to mniej ognisk korozji, wyższa sztywność i bezpieczeństwo.

Do tego membrana o gramaturze 650–670 g/m² z 10-letnią gwarancją, systemowy naciąg i klipsy oraz statyka liczona pod konkretną lokalizację, a nie średnią z katalogu. Rozwiązania te przekładają się na niższy całkowity koszt posiadania (TCO) oraz trwałość przez lata intensywnej eksploatacji.

Dla kogo?

Dla każdej branży! W końcu nazwa zobowiązuje: Polskie Hale Wielofunkcyjne Arbena to trwała i funkcjonalna przestrzeń dla górnictwa, kruszyw, przemysłu, rolnictwa, maszyn i obrony cywilnej.

W branży górniczej i pokrewnej hale Arbena sprawdzają się m.in. przy ochronie składowanego węgla i kruszyw przed wilgocią (co ma znaczenie dla parametrów jakościowych i efektywności dalszego procesu), jako zadaszenie placów, magazyny sprzętu czy zaplecze. Realizacje takie jak obiekt dla ZG Janina (PKW S.A.) potwierdzają, że odpowiednio zaprojektowane zadaszenie to nie tylko dach, lecz narzędzie optymalizacji kosztów i zgodności z wymaganiami jakościowymi.

Promocja „Szczęśliwa 13-ka” to okazja, by przed końcem roku zamówić większą powierzchnię użytkową w korzystniejszej cenie i zaplanować montaż na 2027 r. Obiekty są produkowane w Polsce, co też wydatnie skraca łańcuch dostaw i ułatwia serwis.

Jak skorzystać z oferty

Promocja obowiązuje do 15 grudnia 2026 r. (lub do wyczerpania). Wycena i potwierdzenie dostępności oraz terminu wymagają kontaktu z firmą.

Arbena Sp. z o.o.

Polskie Hale Wielofunkcyjne.

Telefon: 573 000 848

E-mail: kontakt@arbena.pl