Jak zapewnić Polsce stabilne dostawy energii w kolejnych dekadach? Jak pogodzić przebudowę energetyki z bezpieczeństwem państwa, potrzebami przemysłu i kosztami ponoszonymi przez odbiorców? Te pytania będą tematem konferencji, która odbędzie się 30 listopada 2026 r. o godz. 10.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Jak zapewnić Polsce stabilne dostawy energii w kolejnych dekadach? Jak pogodzić przebudowę energetyki z bezpieczeństwem państwa, potrzebami przemysłu i kosztami ponoszonymi przez odbiorców? Te pytania będą tematem konferencji, która odbędzie się 30 listopada 2026 r. o godz. 10.30 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach.

Fundacja Silesia Future oraz działający w jej ramach Instytut Myśli Gospodarczej im. Karola Goduli zapraszają na prezentację raportu „Stabilna energia, bezpieczna Polska". Wydarzeniu towarzyszyć będą dyskusja ekspercka i debata polityczna poświęcone warunkom zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Raport podejmuje zagadnienia ciągłości dostaw energii, dostępności mocy wytwórczych oraz wykorzystania krajowych zasobów surowcowych i kompetencji przemysłowych. Autorzy przedstawiają koncepcję Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego oraz utrzymania strategicznego segmentu górnictwa i energetyki węglowej, z trwałą rolą krajowego węgla obok rozwijanej energetyki jądrowej.

Dyskusja ekspercka obejmie odporność systemu na trudne warunki pogodowe, awarie i zakłócenia dostaw paliw. Uczestnicy odniosą się do tempa wycofywania istniejących elektrowni, harmonogramów uruchamiania nowych źródeł oraz możliwości wykorzystania magazynów energii. Ważnym wątkiem będą także ceny energii, konkurencyjność przemysłu i kadry potrzebne do obsługi oraz rozwoju systemu.

Panel polityczny będzie poświęcony możliwościom wdrożenia proponowanych rozwiązań. Rozmowa obejmie finansowanie inwestycji i utrzymania strategicznych zdolności, uwarunkowania regulacyjne oraz odpowiedzialność za decyzje, których skutki wykraczają poza jedną kadencję.

Do udziału w wydarzeniu organizatorzy zapraszają dziennikarzy, przedstawicieli nauki, energetyki, górnictwa i przemysłu, a także samorządowców oraz osoby zainteresowane bezpieczeństwem gospodarczym Polski.

Termin: 30 listopada 2026 r., godz. 10.30

Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Organizatorzy: Fundacja Silesia Future i Instytut Myśli Gospodarczej im. Karola Goduli

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