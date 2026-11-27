W 2025 r. przeciętny rzeczywisty tygodniowy czas pracy we wszystkich miejscach zatrudnienia wyniósł w Polsce 38,9 godziny. Mężczyźni pracowali średnio 40,3 godziny tygodniowo, a kobiety 37,3 godziny, czyli o 3 godziny krócej - wynika z badania GUS.

Ta sama praca, inne płace?

W 2025 r. przeciętny rzeczywisty tygodniowy czas pracy we wszystkich miejscach zatrudnienia wyniósł w Polsce 38,9 godziny. Mężczyźni pracowali średnio 40,3 godziny tygodniowo, a kobiety 37,3 godziny, czyli o 3 godziny krócej - wynika z badania GUS.

Z danych wynika, że przeciętny czas pracy wyłącznie w głównym miejscu zatrudnienia wyniósł 38,5 godziny tygodniowo. W przypadku osób wykonujących dodatkową pracę, średni czas przepracowany w drugim miejscu pracy sięgał 14,5 godziny tygodniowo. W sektorze prywatnym przeciętny tygodniowy czas pracy w głównym miejscu zatrudnienia wyniósł 38,8 godziny, wobec 37,4 godziny w sektorze publicznym.

Najdłużej pracowały osoby prowadzące działalność na własny rachunek. Ich średni tygodniowy czas pracy wyniósł 41,4 godziny, w tym pracodawców 43,2 godziny. Dla porównania, zatrudnieni przepracowywali przeciętnie 37,9 godziny tygodniowo, a pomagający bezpłatnie członkowie rodzin 31 godzin.

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności, najwięcej czasu tygodniowo poświęcali na pracę zatrudnieni w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie (41,1 godziny), budownictwie (40,7 godziny) oraz transporcie i gospodarce magazynowej (40,4 godziny).

Najkrótszy przeciętny czas pracy odnotowano natomiast w edukacji (35,3 godziny) oraz działalności związanej z kulturą, rozrywką i rekreacją (34,5 godziny).