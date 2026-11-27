Firmy pożyczkowe w październiku br. udzieliły 1,72 mln pożyczek o wartości 2,68 mld zł - wynika z danych BIK. Wartość udzielonych pożyczek do 60 dni wzrosła o 14,7 proc. rdr, a powyżej 60 dni - o 17,1 proc.

Firmy pożyczkowe w październiku br. udzieliły 1,72 mln pożyczek o wartości 2,68 mld zł - wynika z danych BIK. Wartość udzielonych pożyczek do 60 dni wzrosła o 14,7 proc. rdr, a powyżej 60 dni - o 17,1 proc.

Jak podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK), w segmencie pożyczek gotówkowych do 60 dni w październiku udzielono 480 tys. pożyczek, o 0,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Ich łączna wartość wyniosła 1,358 mld zł, co oznacza wzrost o 14,7 proc. rdr.

Średnia wartość pożyczki wyniosła 3 150 zł

Średnia wartość pożyczki wyniosła 3 150 zł i była o 15,1 proc. wyższa niż w październiku ub.r. Pożyczki gotówkowe do 60 dni odpowiadały za prawie 71 proc. wartości oraz ponad 83 proc. liczby udzielonych w październiku pożyczek gotówkowych. W pierwszych dziesięciu miesiącach 2026 r. firmy pożyczkowe udzieliły 4,679 mln pożyczek gotówkowych do 60 dni o wartości 12,77 mld zł. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku oznacza to wzrost liczby o 1,8 proc. i wartości o 15,3 proc.

W przypadku pożyczek gotówkowych udzielanych na okres dłuższy niż 60 dni październikowa sprzedaż wyniosła 96 tys., o 20,2 proc. więcej rdr. Ich wartość sięgnęła 563 mln zł i była o 17,1 proc. wyższa niż rok wcześniej. Średnia kwota takiej pożyczki wyniosła 5 898 zł - o 2,7 proc. mniej niż przed rokiem. Od stycznia do października firmy pożyczkowe udzieliły 837 tys. pożyczek gotówkowych na okres powyżej 60 dni, o 8,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2025 r. Ich wartość wzrosła o 15,6 proc., do 5,234 mld zł.

Pożyczek ratalnych udzielono natomiast w październiku 1,144 mln, o 14,8 proc. więcej niż rok wcześniej. Ich łączna wartość wyniosła 761 mln zł, co oznacza wzrost o 21,9 proc. rdr. Średnia wartość pożyczki ratalnej wyniosła 666 zł i była o 6,2 proc. wyższa niż rok wcześniej. W okresie styczeń-październik 2026 r. firmy pożyczkowe udzieliły 10,662 mln pożyczek ratalnych o wartości 7,175 mld zł.

W ujęciu rocznym liczba wzrosła o 19,8 proc., a wartość o 23,5 proc. Rynek pożyczek pozabankowych obejmuje dwa główne segmenty. Pożyczki gotówkowe są wypłacane bezpośrednio klientowi i mogą być przeznaczone na dowolny cel. Wśród nich wyróżnia się pożyczki do 60 dni oraz pożyczki na dłuższe okresy. Pożyczki ratalne służą natomiast finansowaniu konkretnego celu, np. zakupu towarów lub usług.