Od 8 lipca 2026 roku Państwowa Inspekcja Pracy może doprowadzić do uznania pozornej umowy B2B za stosunek pracy w drodze decyzji administracyjnej. Dla firm oznacza to ryzyko zmian w rozliczeniach podatkowych i składkowych. Dla księgowych – kolejny powód, by dobrze znać przepisy i umieć oceniać skutki różnych form zatrudnienia. Co dokładnie się zmieniło i jak przygotować się do nowych wyzwań?

Od 8 lipca 2026 roku Państwowa Inspekcja Pracy może doprowadzić do uznania pozornej umowy B2B za stosunek pracy w drodze decyzji administracyjnej. Dla firm oznacza to ryzyko zmian w rozliczeniach podatkowych i składkowych. Dla księgowych – kolejny powód, by dobrze znać przepisy i umieć oceniać skutki różnych form zatrudnienia. Co dokładnie się zmieniło i jak przygotować się do nowych wyzwań?

Nowe uprawnienia PIP – co zmieniło się od lipca 2026 roku?

Inspekcja pracy może dziś skuteczniej reagować na sytuacje, w których kontrakt B2B lub umowa cywilnoprawna zastępuje etat. Zmiany wprowadziła ustawa z 11 marca 2026 roku.

Jeśli kontrola wykaże, że współpraca ma cechy stosunku pracy, inspektor może nakazać usunięcie naruszeń. Gdy firma nie wykona polecenia, okręgowy inspektor pracy może wydać decyzję stwierdzającą istnienie stosunku pracy.

Co może wzbudzić wątpliwości podczas kontroli?

Podporządkowanie – osoba na B2B wykonuje polecenia przełożonego dotyczące sposobu pracy.

Wyznaczone godziny – współpracownik musi pracować w czasie ustalonym przez firmę.

Określone miejsce pracy – obowiązki są stale wykonywane w miejscu wskazanym przez zlecającego.

Brak samodzielności – sposób organizacji współpracy przypomina typowe zatrudnienie pracownicze.

O ocenie umowy decydują faktyczne warunki wykonywania pracy, a nie sam tytuł kontraktu. Żaden pojedynczy element nie przesądza automatycznie o wyniku kontroli.

Jedna decyzja PIP, wiele konsekwencji dla księgowości?

Uznanie współpracy B2B za stosunek pracy może zmienić sposób rozliczania wynagrodzenia, podatków i składek. To oznacza dodatkowe zadania dla działów księgowych i kadrowo-płacowych.

W zależności od rozstrzygnięcia konieczna może być analiza:

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne;

zaliczek na podatek dochodowy;

wystawionych faktur i rozliczeń VAT;

dokumentacji płacowej oraz zgłoszeń do ZUS;

wcześniejszych rozliczeń i ewentualnych korekt.

Nie każda decyzja oznacza jednak natychmiastowe przeliczenie wszystkich poprzednich lat. Znaczenie mają jej zakres, terminy wykonania i ewentualne odwołanie.

Dla księgowego najważniejsza staje się umiejętność rozpoznania konsekwencji finansowych i właściwego przygotowania dokumentacji.

Jak księgowy może przygotować się do nowych przepisów?

Znajomość samej ustawy o rachunkowości nie wystarczy, aby prawidłowo ocenić wszystkie skutki współpracy B2B. Przydaje się również wiedza z prawa pracy, podatków i ubezpieczeń społecznych.

Dobrym rozwiązaniem jest kurs poświęcony zagadnieniu „ nowe uprawnienia pip ” w Krajowej Izbie Księgowych. Szkolenie „Umowy B2B bez ryzyka” koncentruje się na zmianach dotyczących kontroli i oceny umów.

Jeśli natomiast chcesz rozwijać kompetencje potrzebne do bardziej samodzielnej pracy, warto rozważyć kursy rachunkowości , w tym kurs samodzielnego księgowego. Wiedza z zakresu ewidencji, rozliczeń i sprawozdawczości przydaje się podczas analizowania finansowych skutków decyzji podejmowanych w firmie.

Aktualna wiedza księgowego może uchronić firmę przed kosztownymi błędami

Zmiany dotyczące kontroli umów B2B pokazują, że księgowy powinien rozumieć szerszy kontekst rozliczeń przedsiębiorstwa. Umiejętność identyfikowania ryzyka, analizowania dokumentów i reagowania na nowe przepisy zwiększa wartość specjalisty w oczach pracodawcy.

Krajowa Izba Księgowych oferuje szkolenia z księgowości online, które możesz dopasować do swojego doświadczenia i planów zawodowych.

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