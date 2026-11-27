Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w wystąpieniu opublikowanym w piątek na jego profilu na platformie X, że nie podpisze ustawy, która wprowadza nowy próg podatkowy i nową stawkę podatkową. Prezydent ocenił, że ta ustawa "niewielu daje, większości odbiera".

Zmian w podatku nie będzie

Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział w wystąpieniu opublikowanym w piątek na jego profilu na platformie X, że nie podpisze ustawy, która wprowadza nowy próg podatkowy i nową stawkę podatkową. Prezydent ocenił, że ta ustawa "niewielu daje, większości odbiera".

W piątek prezydent Karol Nawrocki poinformował na profilu na platformie X o swoich decyzjach w sprawie ustaw podatkowych. Odniósł się m.in. do ustawy, która miała wprowadzić nową stawkę PIT i nowy próg podatkowy.

Ustawa dzieli obywateli

- Szanowni państwo, ta ustawa dzieli obywateli. Niewielu daje, większości odbiera. Wybranej wąskiej grupie obniża podatki, a przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników podnosi obciążenia, pomija większość pracujących i płacących daniny oraz została przygotowana i uchwalona w sposób budzący zasadnicze zastrzeżenia. Dlatego nie podpiszę tej ustawy - powiedział prezydent.

- Oczekuję takich zmian podatkowych, które będą korzystne dla większości obywateli, tak jak to zapowiadała obecna koalicja w roku 2023 - dodał.

Ustawa, której podpisania odmówił prezydent, zakładała podwyższenie pierwszego progu podatkowego ze 120 do 130 tys. zł. Stawka w tym progu miała pozostać na poziomie 12 proc.

Ponadto ustawa miała wprowadzić nowy próg, obejmujący dochody w przedziale od ponad 130 do 150 tys. zł ze stawką 24 proc. Dochody powyżej 150 tys. zł miały pozostać objęte stawką 32 proc. Jednocześnie ustawa podnosiła stawkę daniny solidarnościowej, płaconej przez osoby o najwyższych dochodach, z 4 do 5 proc.

Ustawa miała także zwiększyć stawkę podatku CIT, płaconego przez firmy, których przychody z poprzedniego roku przekroczyły 50 mln euro, do 22 proc. z 19 proc. Obniżony miał zostać także limit przychodów warunkujących możliwość wyboru opodatkowania ryczałtem z 2 mln euro do 250 tys. euro.