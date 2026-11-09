Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała 9 listopada umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu na kwotę do 1,066 mld zł. Nowe finansowanie zastępuje planowaną sprzedaż spółek należących do Grupy Kapitałowej JSW - Jastrzębskich Zakładów Remontowych oraz Przedsiębiorstwa Budowy Szybów.

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała 9 listopada umowę pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu na kwotę do 1,066 mld zł. Nowe finansowanie zastępuje planowaną sprzedaż spółek należących do Grupy Kapitałowej JSW - Jastrzębskich Zakładów Remontowych oraz Przedsiębiorstwa Budowy Szybów.

W raporcie bieżącym spółki czytamy:

Zgodnie z umową środki zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na rozliczenie 400 mln zł zaliczki otrzymanej w związku z planowaną sprzedażą JZR i PBSz, wraz z naliczonymi odsetkami. Pozostała część finansowania zostanie przeznaczona na realizację i wdrażanie Programu Naprawczego Grupy Kapitałowej JSW, w szczególności na działania ukierunkowane na redukcję kosztów oraz optymalizację funkcjonowania Grupy. Pożyczka będzie wypłacana w transzach, których uruchomienie uzależniono m.in. od realizacji działań naprawczych. Ostateczna wysokość finansowania będzie zależała od środków pozyskanych przez ARP ze sprzedaży skarbowych papierów wartościowych. Umowa przewiduje finansowanie do 30 czerwca 2038 roku, z karencją w spłacie kapitału do 30 czerwca 2029 roku. Oprocentowanie ustalono na podstawie stawki WIBOR 3M powiększonej o marżę.

JSW dodaje, że pożyczka stanowi ważny element realizacji Porozumienia Wykonawczego z lutego 2026, a jej uzyskanie jest możliwe dzięki nowelizacji ustawy o systemie instytucji rozwoju wniesionej przez śląskich posłów i przygotowanej przez Ministerstwo Aktywów Państwowych we współpracy z Ministerstwem Energii.

Pożyczka została zabezpieczona

Pożyczka została zabezpieczona m.in. hipotekami na nieruchomościach i ruchomościach JSW, zastawami na akcjach i udziałach spółek grupy oraz cesjami wierzytelności z umów handlowych dot. sprzedaży węgla, koksu i węglopochodnych.

Z dniem dokonania przez JSW zwrotu zaliczek wpłaconych przez ARP na poczet ceny sprzedaży udziałów JZR i akcji PBSz automatycznemu rozwiązaniu ulegnie przedwstępna umowa ws. ich sprzedaży. Przewiduje to m.in. aneks do umowy przedwstępnej, podpisany 30 października br.

Dzięki obecnej pożyczce JSW pozostaje z dwoma niesprzedanymi spółkami w swojej grupie. JSW kupiła Przedsiębiorstwo Budowy Szybów (PBSz), firmę z 80-letnią tradycją, za ponad 200 mln zł od spółki z grupy Famuru w 2019 r. Jastrzębskie Zakłady remontowe (JZR) powstały w 1998 r. w wyniku przekształcenia jednostki Warsztaty Remontowe, będącej wcześniej zapleczem JSW.