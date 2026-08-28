Czerkawski: Ten strajk ma charakter oddolny, nie związkowy
W kopalni Wujek, części Polskiej Grupy Górniczej, trwa protest w obronie dyrektora Oddziału KWK w Likwidacji Tomasza Dudy. Kilkunastu górników (na godzinę 8.00, 28 sierpnia) zapowiedziało, że nie wyjedzie na powierzchnię po zakończonej zmianie. Czy protest jest legalny? Co na przepisy?
fot: Bartłomiej Szopa/ARC
Wacław Czerkawski
fot: Bartłomiej Szopa/ARC
W kopalni Wujek, części Polskiej Grupy Górniczej, trwa protest w obronie dyrektora Oddziału KWK w Likwidacji Tomasza Dudy. Kilkunastu górników (na godzinę 8.00, 28 sierpnia) zapowiedziało, że nie wyjedzie na powierzchnię po zakończonej zmianie. Czy protest jest legalny? Co na przepisy?
Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) województwa śląskiego, podkreśla, że ten strajk ma charakter oddolny, nie związkowy i jako taki jest dopuszczalny.
- Mieliśmy już wcześniej do czynienia z takimi protestami, największy był przed laty w kopalni Budryk. Dopóki wszystko odbywa się bez zagrożenia dla ludzi i funkcjonowania zakładu - nie ma problemu - mówi
Dodaje: - Protesty związkowe są poprzedzone procedurami, tutaj to nie zostało przeprowadzone, ale też jest to inny rodzaj buntu górniczego. Praktyka jest taka, że zawsze były to protesty tolerowane przez spółki.
Zgodnie z prawem strajk musi spełniać wszystkie wymogi określone w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych:
- Strajk może ogłosić tylko związek zawodowy. Żadna inna grupa pracowników lub organizacja nie ma do tego prawa. Wcześniej musi nastąpić wyczerpanie metod polubownych.
- Przed ogłoszeniem strajku należy przeprowadzić rokowania z pracodawcą oraz zakończyć etap mediacji.
- Za strajkiem musi opowiedzieć się większość głosujących pracowników w referendum, w którym wzięło udział co najmniej 50 proc. zatrudnionych w zakładzie.
- Termin rozpoczęcia strajku należy podać pracodawcy z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem.
- Strajk nie może naruszać pracy urządzeń i instalacji, których unieruchomienie zagraża życiu, zdrowiu ludzkiemu lub bezpieczeństwu państwa.
- Udział w legalnym strajku jest prawem pracownika. Nie stanowi on naruszenia obowiązków pracowniczych i chroni przed zwolnieniem dyscyplinarnym. Pracownik zachowuje też prawo do immunitetu od odpowiedzialności cywilnej za szkodę wyrządzoną samym strajkiem.
- Nielegalny strajk: przeprowadzenie akcji z pominięciem powyższych zasad (np. bez zgody związku lub referendum) rodzi odpowiedzialność porządkową i może skutkować zwolnieniem z pracy.