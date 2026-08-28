Czerkawski: Ten strajk ma charakter oddolny, nie związkowy

Wacław Czerkawski, przewodniczący Rady Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych (OPZZ) województwa śląskiego, podkreśla, że ten strajk ma charakter oddolny, nie związkowy i jako taki jest dopuszczalny.

- Mieliśmy już wcześniej do czynienia z takimi protestami, największy był przed laty w kopalni Budryk. Dopóki wszystko odbywa się bez zagrożenia dla ludzi i funkcjonowania zakładu - nie ma problemu - mówi

Dodaje: - Protesty związkowe są poprzedzone procedurami, tutaj to nie zostało przeprowadzone, ale też jest to inny rodzaj buntu górniczego. Praktyka jest taka, że zawsze były to protesty tolerowane przez spółki.