Górnictwo

Bezpieczeństwo w kopalniach. Narada w WUG ze społecznymi inspektorami pracy

23 września, z inicjatywy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w siedzibie WUG odbyła się narada z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy z kopalń węgla kamiennego.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

23 września 2026, 13:15
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: WUG

Narada w WUG-u

fot: WUG

23 września, z inicjatywy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w siedzibie WUG odbyła się narada z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy z kopalń węgla kamiennego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A. oraz Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Stan bezpieczeństwa

Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych w bieżącym roku, a także w latach 2024 i 2025. Zwrócono szczególną uwagę na tzw. czynnik ludzki, który ma istotny wpływ na poziom wypadkowości w górnictwie. 

Przedstawiono również okoliczności wypadków i zdarzeń, których przyczyną było wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych. Odnosząc się do działalności kontrolnej organów nadzoru górniczego, omówiono najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakładach górniczych, w szczególności te z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W trakcie dyskusji poruszono kwestię zapewnienia przez zakłady górnicze kadry o odpowiednich kwalifikacjach, w tym specjalnościach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz mechaniczną przeróbką węgla. Nawiązując do sukcesywnego odchodzenia pracowników na dobrowolne urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne, wskazano na konieczność zachowania optymalnego obłożenia robót. Podkreślono, że w świetle założeń produkcyjnych czynności specjalistyczne muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym - informuje WUG.

Zmiany w przepisach górniczych

Wspomniano również o propozycjach zmian w przepisach górniczych wniesionych przez spółki węglowe, odnoszących się przede wszystkim do rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. 

Propozycje te dotyczą głównie zagadnień energomechanicznych i górniczych. Poinformowano, że wstępne stanowisko WUG wobec tego materiału prowadzone będą, wspólnie z przedsiębiorcami, w oparciu o dalsze prace zmierzające do wypracowania ostatecznej wersji zmian wraz z ich merytorycznym uzasadnieniem.

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