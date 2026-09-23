23 września, z inicjatywy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w siedzibie WUG odbyła się narada z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy z kopalń węgla kamiennego.

23 września, z inicjatywy Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, w siedzibie WUG odbyła się narada z zakładowymi społecznymi inspektorami pracy z kopalń węgla kamiennego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Polskiej Grupy Górniczej S.A., Południowego Koncernu Węglowego S.A. oraz Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.

Stan bezpieczeństwa

Podczas spotkania omówiono stan bezpieczeństwa w zakładach górniczych w bieżącym roku, a także w latach 2024 i 2025. Zwrócono szczególną uwagę na tzw. czynnik ludzki, który ma istotny wpływ na poziom wypadkowości w górnictwie.

Przedstawiono również okoliczności wypadków i zdarzeń, których przyczyną było wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych. Odnosząc się do działalności kontrolnej organów nadzoru górniczego, omówiono najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakładach górniczych, w szczególności te z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W trakcie dyskusji poruszono kwestię zapewnienia przez zakłady górnicze kadry o odpowiednich kwalifikacjach, w tym specjalnościach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz mechaniczną przeróbką węgla. Nawiązując do sukcesywnego odchodzenia pracowników na dobrowolne urlopy górnicze oraz jednorazowe odprawy pieniężne, wskazano na konieczność zachowania optymalnego obłożenia robót. Podkreślono, że w świetle założeń produkcyjnych czynności specjalistyczne muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym - informuje WUG.

Zmiany w przepisach górniczych

Wspomniano również o propozycjach zmian w przepisach górniczych wniesionych przez spółki węglowe, odnoszących się przede wszystkim do rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

Propozycje te dotyczą głównie zagadnień energomechanicznych i górniczych. Poinformowano, że wstępne stanowisko WUG wobec tego materiału prowadzone będą, wspólnie z przedsiębiorcami, w oparciu o dalsze prace zmierzające do wypracowania ostatecznej wersji zmian wraz z ich merytorycznym uzasadnieniem.