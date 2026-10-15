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Cyfrowy doradca energetyczny TAURONA bliski rekordu. Możesz znacząco obniżyć rachunki

Już ponad 12  tysięcy razy dziennie gospodarstwa domowe korzystają z internetowego doradczy energetycznego TAURONA, który pomaga dobrać najkorzystniejszą grupę taryfową dla domu. Energetyczna spółka szacuje, że do końca roku gospodarstwa domowe skorzystają z tego cyfrowego wsparcia łącznie ponad milion razy. Eksperci podkreślają, że korzystanie z dopasowanej grupy taryfowej może obniżyć roczne rachunki za energię dla domu nawet o blisko 20 procent.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

15 października 2026, 11:16
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Newseria

Zużywamy coraz więcej energii

fot: Newseria

Już ponad 12  tysięcy razy dziennie gospodarstwa domowe korzystają z internetowego doradczy energetycznego TAURONA, który pomaga dobrać najkorzystniejszą grupę taryfową dla domu. Energetyczna spółka szacuje, że do końca roku gospodarstwa domowe skorzystają z tego cyfrowego wsparcia łącznie ponad milion razy. Eksperci podkreślają, że korzystanie z dopasowanej grupy taryfowej może obniżyć roczne rachunki za energię dla domu nawet o blisko 20 procent.

Dobór odpowiedniej grupy taryfowej oraz korzystanie z energii w godzinach, gdy jest ona tańsza, to jeden z najprostszych sposobów na obniżenie domowych rachunków. Cieszy nas, że dostrzega to coraz więcej gospodarstw domowych. Tym samym z internetowego doradcy energetycznego TAURONA skorzystano już ponad 860 tysięcy razy, a liczba ta stale rośnie. Przygotowaliśmy to cyfrowe narzędzie tak, aby w prosty i szybki sposób pomagało gospodarstwom domowym dobrać grupę taryfową najlepiej dopasowaną do sposobu korzystania z energii. Wystarczy kilka minut, aby sprawdzić, które rozwiązanie pozwoli lepiej wykorzystać w domu potencjał niższych cen energii i obniżyć rachunki za prąd – mówi Mariusz Purat, prezes zarządu TAURON Sprzedaż.

Grupy taryfowe i tańsze godziny prądu

Rozliczenie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym opiera się na grupach taryfowych. Dostępne są jedno- oraz wielostrefowe grupy taryfowe, które pozwalają różnicować koszt poboru energii w zależności od pory dnia lub dnia tygodnia.

Wybór odpowiedniej grupy taryfowej zależy przede wszystkim od stylu życia domowników, sposobu korzystania z energii oraz wyposażenia domu, np. w pompę ciepła, klimatyzację czy samochód elektryczny.

To w jakich godzinach prąd jest tańszy w danym gospodarstwie domowym, zależy od wybranej grupy taryfowej.

Dostępne grupy taryfowe takie jak G11, G12 oraz G13 – różnią się liczbą stref czasowych oraz ceną energii w poszczególnych godzinach. Dzięki temu użytkownicy mogą dobrać grupę taryfową najlepiej odpowiadającą ich codziennym nawykom i potrzebom.

Co ważne - jednostrefowa grupa G11 i wielostrefowe grupy taryfowe G12, G12w i G 13 wchodzą w skład tzw. taryfy urzędowej, której cena jest regulowana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Prąd tańszy nawet o 90 procent

W tym roku TAURON zaoferował w ofercie prąd tańszy nawet o 90 procent w stosunku do standardowej grupy taryfowej G11 podczas weekendów i dni wolnych. Cena energii wynosi wówczas od 7 do 31 groszy za kilowatogodzinę.

To rozwiązanie premiuje zużycie prądu w okresach jego największej dostępności. Wynika to przede wszystkim z nadpodaży energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, takich jak elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne. Zjawisko to najczęściej występuje właśnie w weekendy oraz dni świąteczne, kiedy zapotrzebowanie na energię ze strony przemysłu jest niższe, a produkcja z OZE nadal pozostaje wysoka.

Jak szacują eksperci, przeniesienie pracy najbardziej energochłonnych urządzeń na godziny, w których ceny prądu są najniższe, umożliwia gospodarstwom domowym obniżenie rachunków za energię nawet o 20 procent w skali roku.

Jak podkreśla TAURON sama zmiana grupy taryfowej jest prosta. Najszybciej można to zrobić w serwisie lub w aplikacji Mój TAURON.

Cyfrowy doradca zawsze dostępny

Internetowy doradca energetyczny TAURONA to proste w obsłudze narzędzie pomagające dobrać najkorzystniejszą grupę taryfową dla domu.

Wystarczy odpowiedzieć na kilka krótkich pytań dotyczących sposobu korzystania z energii, aby otrzymać rekomendację dopasowaną do indywidualnego profilu zużycia.

Doradca jest dostępny na stronie tauron.pl/kalkulator

 

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