Kraj i Świat

Coraz mniej rent wypadkowych. I to o niemal jedną trzecią w ciągu dekady!

Liczba osób pobierających renty wypadkowe systematycznie maleje. W ciągu ostatnich dziesięciu lat ubyło ponad 57 tys. świadczeniobiorców. Dane ZUS pokazują, że trend jest trwały i obejmuje wszystkie główne grupy rent wypadkowych.

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

12 czerwca 2026, 18:00
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Maciej Dorosiński

Dobre informacje, znacznie ubyło rent wypadkowych

fot: Maciej Dorosiński

Liczba osób pobierających renty wypadkowe systematycznie maleje. W ciągu ostatnich dziesięciu lat ubyło ponad 57 tys. świadczeniobiorców. Dane ZUS pokazują, że trend jest trwały i obejmuje wszystkie główne grupy rent wypadkowych.

- W 2025 roku liczba osób pobierających renty wypadkowe z tytułu niezdolności do pracy wyniosła 123,3 tys. Jeszcze w 2016 roku było ich 180,5 tys. To oznacza spadek o 57,2 tys. osób, czyli o niemal jedną trzecią w ciągu dekady – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Największą grupę, niemal na równi, stanowią osoby pobierające renty w związku z wypadkami przy pracy oraz chorobami zawodowymi. Ich liczba zmniejszyła się odpowiednio z 78,4 tys. do 57,2 tys. oraz z 90,3 tys. do 58,7 tys. W tym samym czasie spadła również liczba rent związanych z wypadkami w drodze do pracy lub z pracy – z 11,8 tys. do 7,5 tys.

Mniej rent rodzinnych wypadkowych

Podobny kierunek zmian widać w przypadku rent rodzinnych wypadkowych. W 2016 roku świadczenie pobierało przeciętnie 24,3 tys. osób. W 2025 roku było ich już 16,5 tys. To spadek o 32%. Najliczniejszą grupę nadal stanowią osoby pobierające renty rodzinne przyznane po bliskich, którzy ulegli wypadkowi przy pracy.

Świadczeniobiorcy są coraz starsi 

Wśród osób pobierających renty wypadkowe dominują osoby starsze. Ponad dwie trzecie z nich ma co najmniej 70 lat. Średni wiek osoby pobierającej rentę wypadkową wynosi obecnie 73,9 roku.

Mężczyźni nadal stanowią większość tej grupy. W grudniu 2025 roku stanowili 64,1% wszystkich pobierających renty wypadkowe.

Trend widoczny od lat

Dane ZUS pokazują, że spadek liczby rent wypadkowych nie jest zjawiskiem jednorazowym. Taka tendencja utrzymuje się nieprzerwanie od wielu lat.

Na zmniejszającą się liczbę rencistów wypadkowych wpływa prawdopodobnie kilka czynników jednocześnie. W ostatnich latach spada liczba wypadków przy pracy, rośnie kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach, a pracodawcy coraz częściej wdrażają rozwiązania ograniczające ryzyko zawodowe. W efekcie mniej osób doświadcza trwałych skutków zdrowotnych, które prowadzą do przyznania renty wypadkowej.

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