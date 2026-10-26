Transformacja od A do Z

Co po kopalniach? Jak wykorzystać potencjał terenów pogórniczych?

W Żorach przedstawiciele samorządów, biznesu i nauki rozmawiali o aktualizacji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego oraz o możliwościach rozwoju województwa. Dyskutowano o tym, jak wykorzystać potencjał terenów pogórniczych i zasobów związanych z działalnością kopalń, by tworzyć nowe możliwości rozwoju Śląska.

Monika Krezel

Monika Krężel

26 października 2026, 07:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Według wstępnych propozycji Polska miałaby otrzymać 123,3 mld euro w ramach Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

W Żorach przedstawiciele samorządów, biznesu i nauki rozmawiali o aktualizacji Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego oraz o możliwościach rozwoju województwa. Dyskutowano o tym, jak wykorzystać potencjał terenów pogórniczych i zasobów związanych z działalnością kopalń, by tworzyć nowe możliwości rozwoju Śląska.

Spotkanie odbyło się 21 października w KSSENON w Żorach. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w czasie warsztatów przedstawili założenia przyszłego systemu wsparcia. W kolejnej perspektywie finansowej UE nie przewidziano kontynuacji Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji w dotychczasowej formule ani odrębnej alokacji środków na ten cel. Większy nacisk ma zostać położony na czystą transformację przemysłową, konkurencyjność i odporność energetyczną - informuje Spółka Restrukturyzacji Kopalń.

Według wstępnych propozycji Polska miałaby otrzymać 123,3 mld euro w ramach Planu Partnerstwa Krajowego i Regionalnego, w tym 79,6 mld euro na politykę spójności. Wyzwaniem będzie takie zaplanowanie wsparcia, aby skutecznie odpowiadało na potrzeby regionów węglowych.

Aktualizacja TPST ma uwzględnić szerszy katalog branż, m.in. hutnictwo, przemysł chemiczny i motoryzacyjny, a także wszystkie podregiony województwa śląskiego. Ważne będzie również wskazanie przedsięwzięć, które można przygotować i uruchomić w możliwie krótkim czasie.

SRK postawiła na konkretne możliwości wykorzystania pogórniczego potencjału. W drugiej części warsztatów Spółka zaproponowała zagospodarowanie wód kopalnianych, których każdego roku odpompowuje się ponad 100 mln m sześc. To zasób, który niewątpliwie warto uwzględnić w rozmowach o nowych rozwiązaniach dla regionu i przyszłych projektach transformacyjnych.

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restrukturyzacja transformacja tereny pogórnicze kopalnie

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