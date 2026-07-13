Kraj i Świat

Centrum ESA jednak w Warszawie. Katowice gratulują

Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Stolica pokonała m. in. Katowice, które gratulują zwycięzcy.

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Robert Passia

13 lipca 2026, 13:30
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: UM Katowice/K. Kalkowski

Prezydent Katowic gratuluje w Warszawie lokalizacji Centrum ESA.

fot: UM Katowice/K. Kalkowski

Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej powstanie w Warszawie. Stolica pokonała m. in. Katowice, które gratulują zwycięzcy.

Nadzieje na Śląsku były duże, choć zaskoczenia raczej nie ma. Warszawa wyprzedziła 6 innych miast, w tym Katowice, w walce o lokalizację Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej. Według nieoficjalnych głosów, które pojawiały się w ostatnich dniach, kandydatura z Katowic była jedną z mocniejszych, ale nie wystarczyło to do wygranej.

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Stolicy pogratulował prezydent Katowic, Marcin Krupa. W mediach społecznościowych napisał, że to dobra wiadomość dla zwycięzcy, ale też duża rozwojowa szansa dla Polski. Prezydent Katowic stwierdził, że mimo przegranej miasto może współpracować z Centrum ESA i prowadzić z nim wspólne projekty.

- Od lat konsekwentnie rozwijamy potencjał naszego miasta w obszarze nowych technologii i nauki. Realizujemy ambitne projekty, takie jak Hub Gamingowo-Technologiczny, a także rozwijamy koncepcję Centrum Symulacji Osadnictwa Kosmicznego i Centrum Technologii Kosmicznych na terenach dawnej kopalni Wujek – napisał prezydent Katowic.

W czasie konferencji, na której ogłoszono lokalizację Centrum ESA, premier Donald Tusk mówił, ze choć Warszawa będzie w centrum projektu, to inne miasta także mają z niego skorzystać. Z kolei minister finansów i gospodarki Andrzej Domański zapowiedział, że Bank Gospodarstwa Krajowego przedstawi specjalną linię finansowania dla samorządów, która pozwoli poszczególnym miastom rozwinąć infrastrukturę sektora kosmicznego. 

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