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To już pewne. Centrum kosmiczne nie na Śląsku, a w Warszawie

Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie mieścić się w Warszawie. Dziś ogłoszono decyzję w tej sprawie. O lokalizację ośrodka starały się m. in. Katowice.

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Robert Passia

13 lipca 2026, 11:23
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Krystian Maj/KPRM

Premier Donald Tusk ogłosił decyzję o przyznaniu Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej Warszawie.

fot: Krystian Maj/KPRM

Centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej będzie mieścić się w Warszawie. Dziś ogłoszono decyzję w tej sprawie. O lokalizację ośrodka starały się m. in. Katowice.

O budowie ośrodka w jednym z polskich miast Europejska Agencja Kosmiczna i Polska zdecydowały pod koniec ubiegłego roku, gdy w czasie spotkania w Bremie podpisany został list intencyjny. Polska zobowiązała się wtedy do przeznaczenia na ten cel 731 mln euro. Od tego czasu o lokalizację ośrodka starało się kilka miast – Gdańsk, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa i Wrocław.

Uroczyste ogłoszenie lokalizacji placówki odbyło się 13 lipca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczestniczyli w nim premier Donald Tusk, minister minister finansów i gospodarki Andrzej Domański oraz dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej Josef Aschbacher. Jak przekazał ten ostatni, ośrodek ESA w Polsce ostatecznie powstanie w Warszawie.

- Z wielką przyjemnością ogłaszam, że wspólnie wybraliśmy Warszawę na lokalizację tego ośrodka. W tym momencie ESA posiada około 6,5 tys. pracowników i mamy ośrodki w całej Europie, jednak polski ośrodek będzie pierwszym poza obszarem krajów, które w roku 1975 podpisały konwencję o utworzeniu ESA – powiedział Aschbacher.

Premier Donald Tusk dodał, że to decyzja istotna nie tylko dla Warszawy.

- Czekałem na to zdanie wiele lat. Polska jest czempionem jeśli chodzi o inwestowanie w sektor kosmiczny. Warszawa będzie centrum, ale inne miasta będą z tego korzystały – mówił premier.

Warszawie pogratulował m. in. przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Leszek Pietraszek.

-  Jako GZM będziemy dalej wspierać firmy z sektora kosmicznego, nowoczesnych technologii czy silne firmy zbrojeniowe w ich rozwoju oraz działać na rzeczy wykorzystania m.in. terenu kopalni Wujek na potrzeby nauki, edukacji i rozwoju przemysłu kosmicznego - napisał szef metropolii. 

Nowa placówka ESA ma mieć istotny wpływ na zwiększenie bezpieczeństwa Polski. Na jej obecności skorzystać mają też biznes, nauka i sektor technologii. 
 

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