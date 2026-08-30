Jak informuje Muzeum w Gliwicach, debata odbędzie się w czwartek, 3 września. Właśnie wtedy przypada 46. rocznica podpisania porozumienia jastrzębskiego. Była to trzecia umowa (po gdańskiej i szczecińskiej), jaką komunistyczna władza zawarła ze strajkującymi. Porozumienie jastrzębskie zostało podpisane przy jastrzębskiej Kopalni Węgla Kamiennego "Manifest Lipcowy". Poprzedził je strajk górników, którzy domagali się m. in. poprawy warunków pracy i płacy oraz prawa do tworzenia niezależnych związków zawodowych.

W debacie wezmą udział przedstawiciele antykomunistycznej opozycji związani z Gliwicami i z Górnym Śląskiem – Marek Kempski, Andrzej Jarczewski i Janusz Steinhoff.

Jak zapamiętali tamten przełomowy czas - sierpień i wrzesień 1980 roku? Co oznaczało dla nich – jako czynnie zaangażowanych w działalność antykomunistyczną - bycie praktycznie w centrum kluczowych dla przyszłości Polski wydarzeń? Do których wspomnień chcieliby wrócić, na które zwrócić szczególną uwagę? Jakie jest dziś, po 46 latach, ich spojrzenie na tamten czas, jakie nasuwają się im refleksje? Czy dziś czują się bardziej przedstawicielami antykomunistycznej, demokratycznej opozycji, czy świadkami historii? – napisało Muzeum w Gliwicach.

Debata odbędzie się w ramach projektu edukacyjnego „Między czerwcem ’56 a sierpniem ’80 – wystąpienia robotnicze w Gliwicach i na Górnym Śląsku”. Początek 3 września, o godz. 17.00 w Willi Caro Muzeum w Gliwicach.