Kraj i Świat

Burze sparaliżowały Śląskie. Najgorzej w Raciborzu

Po ulewach, w środę, 15 lipca, do godz. 14 strażacy interweniowali  już ponad 150 razy. Ewakuowano dwa obozy harcerskie. Na drogach i kolei doszło do utrudnień. Trwa usuwanie skutków ulew. 

Aldona Cichy

Aldona Minorczyk-Cichy

15 lipca 2026, 14:23
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: RCB

Może być groźnie

fot: RCB

Po ulewach, w środę, 15 lipca, do godz. 14 strażacy interweniowali  już ponad 150 razy. Ewakuowano dwa obozy harcerskie. Na drogach i kolei doszło do utrudnień. Trwa usuwanie skutków ulew. 

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie II stopnia przed burzami dla całego województwa śląskiego. Obowiązuje ono w środę, 15 lipca, od godz. 6.00 do 22.00. Synoptycy prognozują burze z intensywnymi opadami deszczu od 35 do 55 mm, porywami wiatru dochodzącymi do 65 km/h oraz lokalnymi opadami gradu.

Ostrzeżenie obejmuje Bielsko-Białą, Katowice, Gliwice, Sosnowiec, Jaworzno, Tychy, Zabrze, Rybnik, Żory oraz kilkanaście powiatów południowej i centralnej części regionu.

Najbardziej po dwugodzinnej porannej ulewie ucierpiał Racibórz. W wyniku podtopień i zalań spowodowanych przez intensywne opady deszczu zablokowana została DK45.

Trudna sytuacja była też w Jaworznie, Dąbrowie Górniczej i Sosnowcu.

Konieczna okazała się ewakuacja kolejnego obozu harcerskiego, tym razem w Kuźni Raciborskiej. Stu młodych ludzi trafiło do tymczasowego miejsca pobytu.

W czwartek pogoda się poprawi – burze będą występować lokalnie, głównie w górach. Tempaerura sięgnie 29 st. C. Piątek ma być najgorętszym dniem tygodnia, z temperaturą sięgającą 29–31 st. C. Pod wieczór mogą rozwinąć się burze.

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