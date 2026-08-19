Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Fotografii. Z tej okazji chwalimy się pracami red. Katarzyny Zaremby-Majcher, fotoreporterki od wielu lat pracującej dla Trybuny Górniczej i portalu netTG.pl. Utrwala w swoim obiektywie kopalnie, pracę i zwyczaje górnicze. Jest zawsze tam, gdzie coś ważnego się dzieje - i w dobrych, i w trudnych chwilach. Zobaczcie jej fotografie, a być może znajdziecie na nich także siebie.

Obchodzimy dzisiaj Światowy Dzień Fotografii. Z tej okazji chwalimy się pracami red. Katarzyny Zaremby-Majcher, fotoreporterki od wielu lat pracującej dla Trybuny Górniczej i portalu netTG.pl. Utrwala w swoim obiektywie kopalnie, pracę i zwyczaje górnicze. Jest zawsze tam, gdzie coś ważnego się dzieje - i w dobrych, i w trudnych chwilach. Zobaczcie jej fotografie, a być może znajdziecie na nich także siebie.

Kasia pracuje jako fotograf i fotoreporter od 2004 roku. Była związana z największymi ogólnopolskimi i regionalnymi mediami: Gazetą Wyborczą, Faktem, Super Expressem, Polską Agencją Prasową, a teraz Wydawnictwem Gospodarczym.

Obsługiwała największe wydarzenia: targi, kongresy, wydarzenia kulturalne i eventy branżowe.

Od 2008 roku współpracuje z Kazikiem Staszewskim i zespołem Kult oraz innymi czołowymi zespołami polskiej sceny muzycznej. Fotograficznie wspiera Hospicjum Cordis i inne fundacje. Jak sama przyznaje, jest zakochana w górnictwie.

Pracownicy kopalń PGG stanęli przed obiektywem fotografki

Efekty pracy Kasi można było podziwiać rok temu podczas wernisażu w kopalni Staszic w Katowicach. Wystawa powstała w ramach projektu zatytułowanego "Portrety z kopalni", który pokazał, że za każdą wykonywaną w kopalni pracą stoją konkretni ludzie.

Na wystawie przedstawiono portrety pracowników kopalń, którzy są w różnym wieku i na co dzień zajmują się różnymi sprawami – od wydobycia węgla, nadzoru po pracę biurową. Były prezentowane we wszystkich zakładach grupy.