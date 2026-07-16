Klimat przegrywa ze sztuczną inteligencją w rywalizacji o finansowanie - donosi Bloomberg. Dlaczego? Bo to się bardziej opłaca, a klimat jest passe.

Klimat przegrywa ze sztuczną inteligencją w rywalizacji o finansowanie - donosi Bloomberg. Dlaczego? Bo to się bardziej opłaca, a klimat jest passe.

Amerykańskie korporacje zmagają się z realizacją celów klimatycznych, ponieważ inicjatywy na rzecz zrównoważonego rozwoju tracą finansowanie na rzecz konkurencyjnych priorytetów, takich jak sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i transformacja cyfrowa - donosi Bloomberg.

Według agencji to nie presja polityczna okazała się głównym powodem potencjalnego opóźnienia lub korekty celu klimatycznego. To alokacja kapitału. Ostatecznie to ona staje się prawdziwym punktem nacisku.

Największy wzrost odnotował Microsoft

Obciążenie jest szczególnie widoczne w sektorze technologicznym, gdzie firmy ścigają się, aby skalować infrastrukturę AI, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu. Emisja gazów cieplarnianych Amazon.com Inc., Google (Alphabet Inc.) i Microsoft Corp. gwałtownie wzrosła w 2025 roku. Największy wzrost odnotował Microsoft, którego emisja wzrosła o 25 proc.

Bloomberg przypomina, że w maju Burberry Group, brytyjska firma odzieżowa, przesunął swój cel redukcji emisji netto do zera o dekadę, do 2050 roku. Brazylijski JBS, największy na świecie zakład przetwórstwa mięsnego, poinformował na początku tego miesiąca o wycofaniu się z celu klimatycznego, który obejmuje emisje generowane przez wszystkie zwierzęta gospodarskie ubijane przez firmę.