Został niecały miesiąc do Bieg Niepodległości im. Dziewięciu z "Wujka" - przypomina Polska Grupa Górnicza. Zapisy trwają!

Został niecały miesiąc do Bieg Niepodległości im. Dziewięciu z "Wujka" - przypomina Polska Grupa Górnicza. Zapisy trwają!

11 listopada połączymy sport, radość ze wspólnego biegania i świętowanie Narodowego Święta Niepodległości z pamięcią o Dziewięciu Górnikach, którzy zginęli podczas pacyfikacji kopalni „Wujek”. To coś więcej niż 10 kilometrów. To wspólnota, sportowe emocje i hołd dla tych, o których nigdy nie możemy zapomnieć - przypomina PGG w mediach społecznościowych.

Zapisy do końca października

Zapisy trwają do końca października na stronie Śląskie Centrum Wolności i Solidarności im. Dziewięciu Górników z „Wujka”.

Organizowany co roku Bieg Niepodległości im. Dziewięciu z „Wujka” nie jest jedynie sportowym wydarzeniem upamiętniającym rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, lecz symboliczną drogą pomiędzy dwoma ważnymi punktami na mapie Katowic i polskiej pamięci: Krzyżem-Pomnikiem Górników Poległych 16 grudnia 1981 roku oraz Pomnikiem Powstańców Śląskich.

Idea biegu wyrasta z jednego z najbardziej tragicznych wydarzeń najnowszej historii Polski i Górnego Śląska — pacyfikacji kopalni "Wujek". W grudniu 1981 roku, po ogłoszeniu stanu wojennego w Polsce, kopalnia „Wujek” w Katowicach stała się areną dramatycznych wydarzeń, które głęboko wpisały się w pamięć narodową.

Strajk górników, rozpoczęty w reakcji na stan wojenny oraz aresztowanie Jana Ludwiczaka, przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w kopalni „Wujek”, został brutalnie spacyfikowany przez siły milicyjno-wojskowe, w tym specjalny pluton ZOMO, który otworzył ogień do protestujących.

Zginęło dziewięciu górników: Józef Czekalski, Józef Krzysztof Giza, Joachim Józef Gnida, Ryszard Józef Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Jan Stawisiński, Zbigniew Wilk i Zenon Zając, a dwudziestu trzech innych uczestników strajku zostało rannych.

Bieg Niepodległości im. Dziewięciu z „Wujka” odbywa się ulicami Katowic, ze startem i metą pod Krzyżem-Pomnikiem Górników Poległych 16 grudnia 1981 roku. Atestowana trasa o długości 10 kilometrów w połowie wyznaczona jest przez Pomnik Powstańców Śląskich przy al. Korfantego w centrum miasta, co nadaje biegowi szczególny, symboliczny wymiar. Co roku na starcie stają setki biegaczy, łącząc sportowe wyzwanie z hołdem oddanym Dziewięciu z "Wujka" oraz wszystkim bohaterom walki o niepodległość Polski.