Kraj i Świat

Bezrobocie w czerwcu w dół. Kolejny miesiąc spadku

Główny Urząd Statystyczny podał czerwcowe dane o bezrobociu. Jest lepiej w porównaniu do wcześniejszych miesięcy.

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

24 lipca 2026, 11:18
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Andrzej Bęben/ARC

Jak wyglądają czerwcowe dane o bezrobociu?

fot: Andrzej Bęben/ARC

Główny Urząd Statystyczny podał czerwcowe dane o bezrobociu. Jest lepiej w porównaniu do wcześniejszych miesięcy.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła pod koniec czerwca 5,8 proc. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, to minimalny spadek w porównaniu do wcześniejszego miesiąca. Bezrobocie pod koniec maja wynosiło 5,9 proc. Był to również spadek w porównaniu do marca i kwietnia, gdy stopa bezrobocia była na poziomie odpowiednio 6,1 i 6 proc. Mniej było też bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. W czerwcu ich liczba wyniosła 901,5 tys., a w maju 915,9 tys.

Jak wypada woj. śląskie? Stopa bezrobocia rejestrowanego dla całego regionu wyniosła pod koniec czerwca 4,8 proc. Był to zatem taki sam wynik, jak odnotowany w maju. Sprawdziliśmy też, jak wygląda sytuacja w poszczególnych częściach województwa.

  • Podregion częstochowski 6,0
  • Podregion bielski 4,3
  • Podregion rybnicki 5,2
  • Podregion bytomski 7,4
  • Podregion gliwicki 4,3
  • Podregion katowicki 3,2
  • Podregion sosnowiecki 6,1
  • Podregion tyski 3,3

Województwo śląskie razem z woj. małopolskim zajmuje 3. miejsce w Polsce pod względem stopy bezrobocia. Ustępują one jedynie woj. wielkopolskiemu (3,7 proc) i woj. mazowieckie (4,4 proc.)

 

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