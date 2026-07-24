Bezrobocie w czerwcu w dół. Kolejny miesiąc spadku

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła pod koniec czerwca 5,8 proc. Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, to minimalny spadek w porównaniu do wcześniejszego miesiąca. Bezrobocie pod koniec maja wynosiło 5,9 proc. Był to również spadek w porównaniu do marca i kwietnia, gdy stopa bezrobocia była na poziomie odpowiednio 6,1 i 6 proc. Mniej było też bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy. W czerwcu ich liczba wyniosła 901,5 tys., a w maju 915,9 tys.

Jak wypada woj. śląskie? Stopa bezrobocia rejestrowanego dla całego regionu wyniosła pod koniec czerwca 4,8 proc. Był to zatem taki sam wynik, jak odnotowany w maju. Sprawdziliśmy też, jak wygląda sytuacja w poszczególnych częściach województwa.

Podregion częstochowski 6,0

Podregion bielski 4,3

Podregion rybnicki 5,2

Podregion bytomski 7,4

Podregion gliwicki 4,3

Podregion katowicki 3,2

Podregion sosnowiecki 6,1

Podregion tyski 3,3

Województwo śląskie razem z woj. małopolskim zajmuje 3. miejsce w Polsce pod względem stopy bezrobocia. Ustępują one jedynie woj. wielkopolskiemu (3,7 proc) i woj. mazowieckie (4,4 proc.)