Energetyka

Bezpieczeństwo dostaw gazu w 2025 r.: Rekordowe wyniki i stabilny system

Polski system gazowy w 2025 roku wykazał się wyjątkową odpornością, osiągając historyczne rekordy w kluczowych obszarach – od zużycia i przesyłu, po import LNG i obrót na giełdzie. Minister energii Miłosz Motyka 30 lipca przedstawił „Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.” Resort ocenia, że krajowy rynek paliw gazowych jest w pełni przygotowany na zmienne warunki rynkowe i geopolityczne, a Polska umacnia się jako istotny gracz na europejskim rynku gazu.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

31 lipca 2026, 14:48
źródło: portal gospodarka i ludzie

Minister energii przedstawił „Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.”

Polski system gazowy w 2025 roku wykazał się wyjątkową odpornością, osiągając historyczne rekordy w kluczowych obszarach – od zużycia i przesyłu, po import LNG i obrót na giełdzie. Minister energii Miłosz Motyka 30 lipca przedstawił „Sprawozdanie z wyników monitorowania bezpieczeństwa dostaw paliw gazowych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2025 r.” Resort ocenia, że krajowy rynek paliw gazowych jest w pełni przygotowany na zmienne warunki rynkowe i geopolityczne, a Polska umacnia się jako istotny gracz na europejskim rynku gazu.

Rekordowe wskaźniki na rynku gazu

Rok 2025 przyniósł przełomowe wyniki dla polskiego sektora gazowniczego. W sprawozdaniu ministra wskazano na rekordowe poziomy w kilku kluczowych kategoriach:

  • zużycie gazu – najwyższe w historii,
  • przesył – maksymalne wolumeny w systemie przesyłowym,
  • import LNG – rekordowa ilość skroplonego gazu dostarczona terminalem w Świnoujściu,
  • wolumen transakcji na TGE – największy obrót na Towarowej Giełdzie Energii,
  • eksport gazu – historycznie najwyższy poziom.

Dane te potwierdzają, że infrastruktura gazowa – obejmująca sieć przesyłową, terminal LNG, połączenia międzysystemowe oraz magazyny – jest w stanie obsłużyć rosnące zapotrzebowanie bez ryzyka przerw w dostawach.

Stabilność i bezpieczeństwo dostaw

W 2025 roku krajowe wydobycie oraz import zdywersyfikowanych źródeł (w tym LNG oraz dostawy z UE) w pełni pokryły potrzeby odbiorców końcowych. Ministerstwo podkreśla, że nie zachodziła konieczność uruchamiania procedur nadzwyczajnych ani wykorzystywania zapasów obowiązkowych w sytuacjach kryzysowych.

Kluczowe znaczenie dla stabilności miały:

  • magazyny gazu – w tym rozbudowywany obiekt PMG Wierzchowice,
  • terminal LNG w Świnoujściu – po zakończonej rozbudowie mocy regazyfikacyjnych,
  • połączenia międzysystemowe – umożliwiające import z kierunków zachodnich.

W czwartym kwartale 2025 r. dostawy gazu przez polski system przesyłowy wzrosły o 22 proc. r/r, dostawy z terminala LNG o 27,9 proc., a z UE aż o 42,2 proc.

Rynek hurtowy i detaliczny

Według prezesa URE przez krajowy system przesyłowy w 2025 roku przepłynęło 271,2 TWh gazu, a do sieci przyłączono 20 nowych podmiotów. Liczba odbiorców końcowych osiągnęła 7,55 mln, co oznacza wzrost o 6,73 proc. r/r. W strukturze rynku dominuje sprzedaż taryfowa pod względem liczby punktów poboru (97,42 proc.), natomiast wolumen zużycia w przeważającej mierze realizowany jest w ramach ofert wolnorynkowych (69,40 proc.).

Średnie ceny gazu w IV kwartale 2025 r. spadły o ponad 24 proc. zarówno na TGE (do 177,32 zł/MWh), jak i w kontraktach OTC (do 162,86 zł/MWh) w porównaniu z analogicznym okresem 2024 r.

Infrastruktura i inwestycje

Sprawozdanie wskazuje na zasadność kontynuacji dotychczasowych inwestycji infrastrukturalnych. Dalszy rozwój systemu gazowego ma istotne znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa dostaw, ale także dla elastyczności całego sektora energetycznego w okresie transformacji.

W 2025 roku odnotowano również zwiększoną kontraktację usług magazynowania poza granicami Polski (wzrost z ok. 83 tys. MWh do ponad 1,54 mln MWh), co wynika z niewystarczającej pojemności krajowych magazynów w stosunku do obowiązkowych zapasów.

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